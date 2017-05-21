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  • Роберто Карлос на телешоу выбрал соперника из толпы, пожилым человеком оказался переодетый Ривалдо

Роберто Карлос на телешоу выбрал соперника из толпы, пожилым человеком оказался переодетый Ривалдо

21 мая 2017, 22:07
8

Экс-защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос принял участие в съемках передачи «The Victorious». Заданием бразильца было выбрать соперника из толпы для соревнований в обращении с мячом. В качестве соперника был выбран пожилой зритель.

В рамках упражнения участники должны были обойти конусы, чеканя мяч, и забить в ворота, в которых находится голкипер. Оба участника выполнили цель со второй попытки. Позже Карлос и соперник передавали друг другу мяч в воздухе. По завершении упражнения экс-игрок «Анжи» хотел пожать руку оппоненту, после чего мужчина снял грим. Соперником оказался 45-летний Ривалдо, выступавший за «Барселону» с 1997 по 2002 год. Бразильцы были членами сборной на победном чемпионате мира-2002.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Бразилия. Серия А Европа Бразилия Реал Барселона Карлос Роберто
Комментарии (8)
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Павел Буре
1495393794
очень греют душу такие передачи. СПАСИБО.
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Павел Буре
1495394100
парни а глаза то у Виктора барбозы (ривалдо) так же блестят как и 18 лет тому назад. Кто помнит тот поймет!!!
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lekseij2007
1495397272
Чемпионат мира 2002 и Бразилия на нем - просто шедевр!
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Челнинец
1495400022
Супеер футболисты!!
Ответить
Lev Aleks
1495400184
)))
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ЖОРРО
1495402313
Шикарно!!!Спасибо огромное за информацию и видео!
Ответить
Дядя Серёжа
1495419217
Сёмин выбрал для шоу переодетого старичка, а это Лоськов оказался.
Ответить
spartach n1
1495438700
Прикольно
Ответить
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