Роберто Карлос на телешоу выбрал соперника из толпы, пожилым человеком оказался переодетый Ривалдо

Экс-защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос принял участие в съемках передачи «The Victorious». Заданием бразильца было выбрать соперника из толпы для соревнований в обращении с мячом. В качестве соперника был выбран пожилой зритель.

В рамках упражнения участники должны были обойти конусы, чеканя мяч, и забить в ворота, в которых находится голкипер. Оба участника выполнили цель со второй попытки. Позже Карлос и соперник передавали друг другу мяч в воздухе. По завершении упражнения экс-игрок «Анжи» хотел пожать руку оппоненту, после чего мужчина снял грим. Соперником оказался 45-летний Ривалдо, выступавший за «Барселону» с 1997 по 2002 год. Бразильцы были членами сборной на победном чемпионате мира-2002.