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    Роберто Карлос на телешоу выбрал соперника из толпы, пожилым человеком оказался переодетый Ривалдо

    Экс-защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос принял участие в съемках передачи «The Victorious». Заданием бразильца было выбрать соперника из толпы для соревнований в обращении с мячом. В качестве соперника был выбран пожилой зритель.

    В рамках упражнения участники должны были обойти конусы, чеканя мяч, и забить в ворота, в которых находится голкипер. Оба участника выполнили цель со второй попытки. Позже Карлос и соперник передавали друг другу мяч в воздухе. По завершении упражнения экс-игрок «Анжи» хотел пожать руку оппоненту, после чего мужчина снял грим. Соперником оказался 45-летний Ривалдо, выступавший за «Барселону» с 1997 по 2002 год. Бразильцы были членами сборной на победном чемпионате мира-2002.

    Источник: Twitter

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    21.05.2017 22:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 22 мая 2017, 10:38

      Прикольно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 22 мая 2017, 05:13

      Сёмин выбрал для шоу переодетого старичка, а это Лоськов оказался.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 мая 2017, 00:31

      Шикарно!!!Спасибо огромное за информацию и видео!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 21 мая 2017, 23:56

      )))

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 21 мая 2017, 23:53

      Супеер футболисты!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 21 мая 2017, 23:07

      Чемпионат мира 2002 и Бразилия на нем - просто шедевр!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 мая 2017, 22:15

      парни а глаза то у Виктора барбозы (ривалдо) так же блестят как и 18 лет тому назад. Кто помнит тот поймет!!!

      4
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 мая 2017, 22:09

      очень греют душу такие передачи. СПАСИБО.

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