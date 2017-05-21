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    Инуи – первый японец в истории Примеры, забивший «Барселоне»

    «Барселона» принимает «Эйбар» в матче 38-го тура чемпионата Испании (0:1, 30-я минута). Полузащитник гостей Такаши Инуи открыл счет на 7-й минуте матча.

    Хавбек стал первым японцем, поразившим ворота каталонцев в рамках Примеры за 88 лет существования турнира. Футболист перешел в испанский клуб в августе 2015 года из «Айнтрахта». В текущем сезоне на его счету два гола и четыре голевые передачи в 31-м матче. «Эйбар» находится на десятое строчке в турнирной таблице.

    «Барселона» занимает второе место, отставая от «Реала» на три очка. В случае победы над «Эйбаром» и поражения «Реала» в параллельной встрече в Малаге (1:0, перерыв), команда Луиса Энрике станет чемпионом страны. Ранее «Бомбардир» сообщал о том, что болельщики на «Камп Ноу» попрощались с главным тренером, проводящим свой последний матч в должности.

    Источник: Opta

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    21.05.2017 21:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 мая 2017, 22:28

      что барса делает....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 21 мая 2017, 22:21

      Дубль сразу.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 мая 2017, 22:18

      малага сольет реалу. недаром же мичел тренер у них .. как бы не отнекивался...

      0
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 21 мая 2017, 21:50

      вот лашки эти каталонцы

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