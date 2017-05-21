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    Канте признан лучшим игроком АПЛ сезона-2016/17

    Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте признан лучшим игроком АПЛ сезона-2016/17.

    Отметим, что в голосовании экспертов, болельщиков и капитанов команд 26-летний француз получил большинство голосов и обошел в борьбе за приз Эдена Азара, Сезара Аспиликуэту, Гарри Кейна, Деле Алли, Яна Вертонгена, Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса.

    В нынешнем сезоне Канте провел за «Челси» в АПЛ 34 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Вместе с лондонским клубом полузащитник стал чемпионом Англии.

    Рейтинг. Кто лучший игрок сезона в АПЛ?

    Источник: Premierleague.com

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    21.05.2017 12:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 мая 2017, 01:32

      Вот кто (наряду с Раньери и Варди) был истинным творцом чуда с "Лестером"!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 21 мая 2017, 15:57

      Вполне заслуженно,как писали товарищи строками ниже,полностью достоин,еще бы отметил Азара!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      bakha23 21 мая 2017, 15:51

      Заслуженно получил

      1
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 21 мая 2017, 14:04

      Ну если не Азар , то только он, справедливо

      2
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      Рейтинг: +52

      Yurbanoid 21 мая 2017, 13:03

      мужик. но в АПЛ вряд ли задержится

      -1
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      Рейтинг: +214

      Yurini > Yurbanoid 21 мая 2017, 16:50

      Задержится в АПЛ и очень надолго а именно в ЧЕЛСИ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > Yurbanoid 21 мая 2017, 19:35

      В смысле ? Все мужики только в АПЛ играют!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 21 мая 2017, 13:03

      Справедливо - Канте сезон провел на высоком уровне..
      Так держать!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 21 мая 2017, 12:36

      по делу

      1
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