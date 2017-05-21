Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте признан лучшим игроком АПЛ сезона-2016/17.

Отметим, что в голосовании экспертов, болельщиков и капитанов команд 26-летний француз получил большинство голосов и обошел в борьбе за приз Эдена Азара, Сезара Аспиликуэту, Гарри Кейна, Деле Алли, Яна Вертонгена, Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса.

В нынешнем сезоне Канте провел за «Челси» в АПЛ 34 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Вместе с лондонским клубом полузащитник стал чемпионом Англии.

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