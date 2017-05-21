Семин назвал Денисова лучшим опорником России

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко отозвался об уровне игры полузащитника команды Игоря Денисова. По мнению специалиста, футболист является лучшим опорником в России.

«Я о нем самого положительного мнения, которое может быть. В списке 33 лучших я его ставлю на первое место. Я не хочу вмешиваться в работу наставника национальной команды. Одно могу сказать, что по той работе, которую Игорь проводит в «Локомотиве», он, на мой взгляд, лучший опорник в стране.

У талантливых игроков всегда тяжелый характер. Наверное, лучше работать с хорошим игроком, у которого тяжелый характер, чем с легким, но в то же время со слабым футболистом. Мне больше нравится первое», – заявил Семин.

В текущем сезоне Денисов провел в чемпионате России 22 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.