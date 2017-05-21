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Семин назвал Денисова лучшим опорником России

21 мая 2017, 09:35
17

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко отозвался об уровне игры полузащитника команды Игоря Денисова. По мнению специалиста, футболист является лучшим опорником в России.

«Я о нем самого положительного мнения, которое может быть. В списке 33 лучших я его ставлю на первое место. Я не хочу вмешиваться в работу наставника национальной команды. Одно могу сказать, что по той работе, которую Игорь проводит в «Локомотиве», он, на мой взгляд, лучший опорник в стране.

У талантливых игроков всегда тяжелый характер. Наверное, лучше работать с хорошим игроком, у которого тяжелый характер, чем с легким, но в то же время со слабым футболистом. Мне больше нравится первое», – заявил Семин.

В текущем сезоне Денисов провел в чемпионате России 22 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Локомотив Денисов Игорь
Комментарии (17)
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Диктор
1495349295
Хорошо что не ты тренер сборной.
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Sviro
1495349937
Не надо путать тяжёлый характнер с говнистым. Денисов часто вмешивается в работу тренера, считает себя умнее всех. У тренера свои планы и задачи и он их имеет право решать, не оглядываясь на мнение игорька.
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Garrincha58
1495351405
в свое время Зенит и его руководство допустили роковую ошибку не удержав Денисова в команде и до сих пор не могут решить проблему в опорной зоне могли бы добавить парню лям а вот таким бесполезным игрочишкам как Кокорин или Юсупов платят не за что,где логика господа Митрофанов и Дюков? не пора ли вам на выход?????
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Garrincha58
1495351561
кстати из за своего гонора Черчесов рискует прос-рать все на свете потому что нет в команде настоящего трудяги опорника,а Семин молодец только почему тогда он сам не сыгрался с Самедовым
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Lev Aleks
1495353433
один из лучших я бы сказал так)
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NEON-SM
1495354066
это да, из русских пожалуй до сих пор равному ему не появилось
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dok66
1495357136
Из наших пожалуй , да лучший . А что характер - так Палычу не привыкать с такими футболистами работать .
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bset
1495358347
Широков бы тоже у Семина не пропал.
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stream15
1495358668
А Денисов назвал Семина лучшим тренером.
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Rainbringer
1495443997
Получше Тарасова будет. Но вызвали именно костолома.
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