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    Семин назвал Денисова лучшим опорником России

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко отозвался об уровне игры полузащитника команды Игоря Денисова. По мнению специалиста, футболист является лучшим опорником в России.

    «Я о нем самого положительного мнения, которое может быть. В списке 33 лучших я его ставлю на первое место. Я не хочу вмешиваться в работу наставника национальной команды. Одно могу сказать, что по той работе, которую Игорь проводит в «Локомотиве», он, на мой взгляд, лучший опорник в стране.

    У талантливых игроков всегда тяжелый характер. Наверное, лучше работать с хорошим игроком, у которого тяжелый характер, чем с легким, но в то же время со слабым футболистом. Мне больше нравится первое», – заявил Семин.

    В текущем сезоне Денисов провел в чемпионате России 22 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    21.05.2017 09:35
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 22 мая 2017, 12:06

      Получше Тарасова будет. Но вызвали именно костолома.

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 21 мая 2017, 12:24

      А Денисов назвал Семина лучшим тренером.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 21 мая 2017, 12:19

      Широков бы тоже у Семина не пропал.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 11:58

      Из наших пожалуй , да лучший . А что характер - так Палычу не привыкать с такими футболистами работать .

      0
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 21 мая 2017, 11:43

      Сила Семина как раз в том, что он лучше всех находит подход к сложным людям

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 21 мая 2017, 11:25

      Согласен!

      0
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      Рейтинг: +12

      Dimel 21 мая 2017, 11:16

      Самый лучший уже много лет.С гонором ну и что.Значит знает себе цену

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 21 мая 2017, 11:07

      это да, из русских пожалуй до сих пор равному ему не появилось

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 21 мая 2017, 10:57

      один из лучших я бы сказал так)

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 мая 2017, 10:26

      кстати из за своего гонора Черчесов рискует прос-рать все на свете потому что нет в команде настоящего трудяги опорника,а Семин молодец только почему тогда он сам не сыгрался с Самедовым

      2
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > Garrincha58 22 мая 2017, 12:05

      Там уже не в характере дело. Самедов заикнулся о Спартаке, Сёмин его удерживать не стал конечно же. Сёмину никогда не нужны были игроки, которые не хотят играть за Локо. Он что должен был прогибаться под Сашка и впаривать ему - "...оставайся у нас, Локо круче Спартака..."?

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