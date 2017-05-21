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«Ливерпуль» близок к покупке Грея за 12 миллионов

21 мая 2017, 07:32
3

Полузащитник «Лестера» Демарай Грей практически наверняка покинет команду в летнее трансферное окно. Как сообщается, «Ливерпуль» находится в шаге от покупки игрока за 12 миллионов фунтов стерлингов. Рыночная стоимость Грея оценивается в шесть миллионов евро. К 20-летнему хавбеку также проявлял интерес «Тоттенхэм». «Лестер» ранее приобрел Грея у «Бирмингема» за 3,5 миллиона фунтов.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Англии 29 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Источник: Mirror.co.uk
Ливерпуль Лестер Грей Демарай
Комментарии (3)
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vick-north-west
1495345292
Купите себе кусочек Лестера - и будет вам счастье. Для Челси вроде подействовало (Нголо Канте)...
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Mirex_CSKA
1495355522
Да кудаж еще,солить полузащиту чтоли Защиту купите
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Chesn0k
1495361504
а головина при рыночной стоимости 2 вроде думают купить за 23)
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