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    «Ливерпуль» близок к покупке Грея за 12 миллионов

    Полузащитник «Лестера» Демарай Грей практически наверняка покинет команду в летнее трансферное окно. Как сообщается, «Ливерпуль» находится в шаге от покупки игрока за 12 миллионов фунтов стерлингов. Рыночная стоимость Грея оценивается в шесть миллионов евро. К 20-летнему хавбеку также проявлял интерес «Тоттенхэм». «Лестер» ранее приобрел Грея у «Бирмингема» за 3,5 миллиона фунтов.

    В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Англии 29 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Mirror.co.uk

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    21.05.2017 07:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 21 мая 2017, 13:11

      а головина при рыночной стоимости 2 вроде думают купить за 23)

      0
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 21 мая 2017, 11:32

      Да кудаж еще,солить полузащиту чтоли
      Защиту купите

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 21 мая 2017, 08:41

      Купите себе кусочек Лестера - и будет вам счастье. Для Челси вроде подействовало (Нголо Канте)...

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