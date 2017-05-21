«Ливерпуль» близок к покупке Грея за 12 миллионов

Полузащитник «Лестера» Демарай Грей практически наверняка покинет команду в летнее трансферное окно. Как сообщается, «Ливерпуль» находится в шаге от покупки игрока за 12 миллионов фунтов стерлингов. Рыночная стоимость Грея оценивается в шесть миллионов евро. К 20-летнему хавбеку также проявлял интерес «Тоттенхэм». «Лестер» ранее приобрел Грея у «Бирмингема» за 3,5 миллиона фунтов.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Англии 29 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.