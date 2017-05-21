Лев: «Лам – один из лучших футболистов всех времен»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказал слова восхищения защитником «Баварии» Филиппом Ламом. Напомним, футболист завершил карьеру игрока по окончании сезона.

«Лам – один из лучших футболистов всех времен. Он стоит на одном уровне с Фритцем Вальтером, Францем Беккенбауэром и Лотаром Маттеусом. На протяжении многих лет он играл на самом высоком уровне как в клубе, так и в сборной. Мне было безумно приятно с ним работать и говорить о футболе.

У Филиппа кроме футбола есть еще много других интересов, которым теперь он сможет посвятить свое время. Прежде всего у него будет больше времени для своей семьи. Я желаю ему всего самого наилучшего и очень надеюсь, что он все же останется в немецком футболе, в какой роли уже не так важно», – сказал специалист.

В составе сборной Германии Лам провел 113 матчей и забил пять голов.