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    Талалаев: «После таких матчей, как против «СКА-Хабаровск», хочется бросить работу»

    Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев подвел итоги матча 38-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровск» (2:2). Напомним, тамбовский клуб занял пятое место в турнирной таблице, не попав в переходные матчи.

    «Если честно, то сначала я не хотел приходить на эту пресс-конференцию. После таких моментов просто хочется бросить эту работу. Я хотел бы поздравить соперника с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи, а также поблагодарить за неплохой сезон и своих ребят. Думаю, вам понравилась сегодняшняя игра, как и мне. Но, в футболе есть еще третьи, потусторонние силы, которые если назовешь откровенно, то дисквалифицируют игр на десять. А если не назовешь, то будешь дальше жить в состоянии ущербности. Мы все здесь разбираемся в футболе и будем еще просматривать моменты с решениями арбитра.

    Я не могу назвать его клоуном, потому что меня могут дисквалифицировать, но участвовать в этой фантасмагории я не желаю. Целый клуб долгое время работает, ребята делают чудеса на поле и после 0:2 переворачивают игру, но все равно все заканчивается вот так... Осадок остается не очень хороший. Я за этот сезон ни разу не высказал претензий к судейству. Бывают спорные моменты, но когда судейство предвзятое, это сразу чувствуется. Достаточно будет главному человеку в стране просто посмотреть два момента – когда нам забивали первый гол Черевко, толкал в спину Быстрова, а пенальти был абсолютно «левый».

    Что касается качества игры, то после перестроения СКА на схему 3-4-3 с вашей командой стало очень тяжело играть. После пропущенного гола мои игроки на какое-то время потеряли контроль над собой и чуть не пропустили второй. В перерыве нам удалось немного поговорить и во втором тайме мы немного перестроились. То количество моментов, которое нам удалось создать, позволяло надеяться на позитивный результат. К сожалению, результат сегодня устроил только вашу команду, но сегодняшний матч считаю одним из самых интересных за все время моей работы в Тамбове», – сказал специалист.

    Источник: ФНЛ

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    20.05.2017 19:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 мая 2017, 23:41

      Рано еще Тамбову в премьеру. Поучи их еще играть в ФНЛ, Андрюша! Кстати, как в Тамбове с финансами. Как в Томи, небось?

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 20 мая 2017, 21:22

      Талалаев показал хорошую работу. Может работать и в более высокой лиге.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 20:26

      А кто у нас главный человек в стране ? "Не понятно , но интересно". Если футбольный , то его нет .

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 20 мая 2017, 20:17

      Это было бы слишком...претендовать на рфпл...все таки Тамбов пока не тот клуб который сможет дать гарантии по финансам...а Томь ещё одна нам не к чему

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      Рейтинг: +3692

      lordmrv > алекс88 20 мая 2017, 21:57

      А у Хабаровска эти гарантии есть?

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 > lordmrv 21 мая 2017, 00:43

      А хабаровск никуда и не выйдет

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 мая 2017, 20:03

      В следующем сезоне надо точно в стыке попадать!

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      Рейтинг: +24996

      bset 20 мая 2017, 19:54

      А я расстраивался, когда Калуга им проиграла 1:3, а тут так высоко забрались. Молодцы!

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