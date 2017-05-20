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  • Талалаев: «После таких матчей, как против «СКА-Хабаровск», хочется бросить работу»

Талалаев: «После таких матчей, как против «СКА-Хабаровск», хочется бросить работу»

20 мая 2017, 19:17
8

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев подвел итоги матча 38-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровск» (2:2). Напомним, тамбовский клуб занял пятое место в турнирной таблице, не попав в переходные матчи.

«Если честно, то сначала я не хотел приходить на эту пресс-конференцию. После таких моментов просто хочется бросить эту работу. Я хотел бы поздравить соперника с хорошим сезоном и выходом в стыковые матчи, а также поблагодарить за неплохой сезон и своих ребят. Думаю, вам понравилась сегодняшняя игра, как и мне. Но, в футболе есть еще третьи, потусторонние силы, которые если назовешь откровенно, то дисквалифицируют игр на десять. А если не назовешь, то будешь дальше жить в состоянии ущербности. Мы все здесь разбираемся в футболе и будем еще просматривать моменты с решениями арбитра.

Я не могу назвать его клоуном, потому что меня могут дисквалифицировать, но участвовать в этой фантасмагории я не желаю. Целый клуб долгое время работает, ребята делают чудеса на поле и после 0:2 переворачивают игру, но все равно все заканчивается вот так... Осадок остается не очень хороший. Я за этот сезон ни разу не высказал претензий к судейству. Бывают спорные моменты, но когда судейство предвзятое, это сразу чувствуется. Достаточно будет главному человеку в стране просто посмотреть два момента – когда нам забивали первый гол Черевко, толкал в спину Быстрова, а пенальти был абсолютно «левый».

Что касается качества игры, то после перестроения СКА на схему 3-4-3 с вашей командой стало очень тяжело играть. После пропущенного гола мои игроки на какое-то время потеряли контроль над собой и чуть не пропустили второй. В перерыве нам удалось немного поговорить и во втором тайме мы немного перестроились. То количество моментов, которое нам удалось создать, позволяло надеяться на позитивный результат. К сожалению, результат сегодня устроил только вашу команду, но сегодняшний матч считаю одним из самых интересных за все время моей работы в Тамбове», – сказал специалист.

Источник: ФНЛ
Россия. ФНЛ Тамбов СКА-Хабаровск Талалаев Андрей
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1495299272
А я расстраивался, когда Калуга им проиграла 1:3, а тут так высоко забрались. Молодцы!
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ЖОРРО
1495299785
В следующем сезоне надо точно в стыке попадать!
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алекс88
1495300662
Это было бы слишком...претендовать на рфпл...все таки Тамбов пока не тот клуб который сможет дать гарантии по финансам...а Томь ещё одна нам не к чему
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dok66
1495301170
А кто у нас главный человек в стране ? "Не понятно , но интересно". Если футбольный , то его нет .
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aurora5858
1495304546
Талалаев показал хорошую работу. Может работать и в более высокой лиге.
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paracetamol
1495744879
Рано еще Тамбову в премьеру. Поучи их еще играть в ФНЛ, Андрюша! Кстати, как в Тамбове с финансами. Как в Томи, небось?
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