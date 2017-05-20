Роббен заявил, что хочет превзойти Кройфа по количеству побед в национальных чемпионатах

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен признался, что хотел бы обойти бывшего нападающего «Аякса», «Барселоны» и сборной Голландии Йохана Кройфа по количеству завоеванных чемпионских титулов за карьеру. На данный момент на счету 33-летнего игрока 10 побед в национальных первенствах, столько же, сколько и у его легендарного соотечественника.

В нынешнем сезоне хавбек стал шестикратным чемпионом Германии в составе «Баварии». Ранее он побеждал с ПСВ в Эредивизие, завоевал два титула с «Челси» в АПЛ, и выиграл Примеру с «Реалом».

«Я невероятно горжусь тем, что мне удалось завоевать десять чемпионских титулов и сделать это в четырех разных странах. Но еще большую гордость вызывает то, что благодаря своему 10-му титулу я сравнялся с Йоханом Кройфом – лучшим игроком Голландии всех времен. Я превзойду его, если выиграю еще один титул. Это очень большая мотивация для меня», – цитирует Роббена TZ.