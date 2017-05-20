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    Сарсания: «Клубы в Европе не потянут зарплату Смолова»

    Бывший спортивный директор «Зенита» и «Динамо» Константин Сарсания скептически отнесся к возможному переезду нападающего «Краснодара» Федора Смолова в один из европейских клубов. Сарсания также заявил, что предложения от заграничных команд имеет форвард «Ростова» Сердар Азмун.

    – Кто летом из игроков РФПЛ отправится за границу?

    – Много предложений по Азмуну. Это точно знаю. Уедет он или нет – это уже второй вопрос. Про других не могу судить – просто потому, что не владею информацией.

    Но в целом не так много людей, которые отправятся в Европу. Обычно получают достойные предложения те, кто хорошо проявил себя в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Вот «Ростов» показал себя с лучшей стороны. ЦСКА? Разве что Дзагоев, но он часто получает травмы. А в «Зените» и выделить некого.

    – А Смолов не убедил?

    – Клубы, которые и хотели бы его взять, не потянут зарплату. Плюс «Краснодар», наверное, тоже потребует за него немалые деньги.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Азмун забил семь голов в 26 матчах. На счету Смолова – 15 забитых мячей в 19 играх.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2017 09:40
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    Комментарии19
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      Рейтинг: -13

      Popularov 20 мая 2017, 20:01

      Любой топовый клуб Европы потянет трансфер Смолова!
      Любой!!!
      Он не такой уж и большой, как-то пугает нас Сарсания!
      А какое дело Сарсания до трансфера Смолова???
      Смолов примерно играет на 8-10 миллионов и НЕ БОЛЬШЕ!
      И только потом, по игре в Европе, его трансфер может увеличиться.
      Всё будет зависить от игры и результата команды!
      Смолов может очень ПРИГОДИТЬСЯ в итальянском Милане!
      Пусть его туда пригласят.
      Он принесёт Милану большую пользу.
      По стилю игры он напоминает игру Шевченко!
      В Германии, в Англии и в Испании - Смолов может реально заиграть!
      Желаем Фёдору Смолову больших футбольных успехов в Краснодаре и в других клубах, если его туда пригласят.
      Будет очень интересно посмотреть на его игру там, но и здесь мы его игре очень рады!
      Молодец! Старается! Равнение на Фёдора Смолова - раскрылся и заиграл в Краснодаре, ну, а дальше пусть БЛИСТАЕТ на полях футбольной Европы и слава о нём гремит на весь Мир!
      Будем только РАДЫ!
      Вперёд Фёдор! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2017, 19:20

      Не только клубы не потянут его зарплату, но Фёдор не потянет уровень их футбола.

      1
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      Рейтинг: +281

      serhz 20 мая 2017, 13:30

      Клубы то потянут ! - а вот Смолов Европу не потянет , как его не предлагай .

      3
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      Рейтинг: +61

      kirjuhaaa 20 мая 2017, 12:51

      У Феди такая же зп, как и у Дзагоева..и в 2 раза меньше, чем у Дзюбы с Кокориным..
      Если его позовет Милан, он и на не большую зп согласится

      2
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      Рейтинг: +58

      Tseha > kirjuhaaa 20 мая 2017, 14:26

      Общался с ним что ли

      -1
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      Рейтинг: +61

      kirjuhaaa > Tseha 27 мая 2017, 11:46

      ?

      1
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      Рейтинг: +158

      Злоe Добро 20 мая 2017, 12:31

      Федя слишком много не затребует.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 12:22

      Захочет ли сам Федя в Европу . там ведь пахать надо , а не почивать на лаврах . Тем более этот сезон у него у него не совсем задался . С другой стороны , если не сейчас , то потом уже будет поздно .

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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > dok66 21 мая 2017, 10:22

      "На счету Смолова – 15 забитых мячей в 19 играх" - да уж, сезон совсем не задался)))))

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      Рейтинг: +141

      datura 20 мая 2017, 12:09

      что-бы потянуть такую зарплату понадобятся "тягачи"

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      Рейтинг: +169

      TY13R 20 мая 2017, 12:09

      за что ему такая зп??

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      Рейтинг: +40

      gosha1989 20 мая 2017, 11:59

      Ради Европы можно и пойти на понижение зарплаты, а если не попрет можно ж и на заработки в Китай, Катар или Зенит

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      Рейтинг: +82

      STALKER27 20 мая 2017, 11:33

      А может и потянут

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