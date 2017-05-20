Сарсания: «Клубы в Европе не потянут зарплату Смолова»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Динамо» Константин Сарсания скептически отнесся к возможному переезду нападающего «Краснодара» Федора Смолова в один из европейских клубов. Сарсания также заявил, что предложения от заграничных команд имеет форвард «Ростова» Сердар Азмун.

– Кто летом из игроков РФПЛ отправится за границу?

– Много предложений по Азмуну. Это точно знаю. Уедет он или нет – это уже второй вопрос. Про других не могу судить – просто потому, что не владею информацией.

Но в целом не так много людей, которые отправятся в Европу. Обычно получают достойные предложения те, кто хорошо проявил себя в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Вот «Ростов» показал себя с лучшей стороны. ЦСКА? Разве что Дзагоев, но он часто получает травмы. А в «Зените» и выделить некого.

– А Смолов не убедил?

– Клубы, которые и хотели бы его взять, не потянут зарплату. Плюс «Краснодар», наверное, тоже потребует за него немалые деньги.

В нынешнем сезоне чемпионата России Азмун забил семь голов в 26 матчах. На счету Смолова – 15 забитых мячей в 19 играх.