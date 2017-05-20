Сарсания: «Клубы в Европе не потянут зарплату Смолова»

Любой топовый клуб Европы потянет трансфер Смолова!
Любой!!!
Он не такой уж и большой, как-то пугает нас Сарсания!
А какое дело Сарсания до трансфера Смолова???
Смолов примерно играет на 8-10 миллионов и НЕ БОЛЬШЕ!
И только потом, по игре в Европе, его трансфер может увеличиться.
Всё будет зависить от игры и результата команды!
Смолов может очень ПРИГОДИТЬСЯ в итальянском Милане!
Пусть его туда пригласят.
Он принесёт Милану большую пользу.
По стилю игры он напоминает игру Шевченко!
В Германии, в Англии и в Испании - Смолов может реально заиграть!
Желаем Фёдору Смолову больших футбольных успехов в Краснодаре и в других клубах, если его туда пригласят.
Будет очень интересно посмотреть на его игру там, но и здесь мы его игре очень рады!
Молодец! Старается! Равнение на Фёдора Смолова - раскрылся и заиграл в Краснодаре, ну, а дальше пусть БЛИСТАЕТ на полях футбольной Европы и слава о нём гремит на весь Мир!
Будем только РАДЫ!
Вперёд Фёдор! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
Бывший спортивный директор «Зенита» и «Динамо» Константин Сарсания скептически отнесся к возможному переезду нападающего «Краснодара» Федора Смолова в один из европейских клубов. Сарсания также заявил, что предложения от заграничных команд имеет форвард «Ростова» Сердар Азмун.
– Кто летом из игроков РФПЛ отправится за границу?
– Много предложений по Азмуну. Это точно знаю. Уедет он или нет – это уже второй вопрос. Про других не могу судить – просто потому, что не владею информацией.
Но в целом не так много людей, которые отправятся в Европу. Обычно получают достойные предложения те, кто хорошо проявил себя в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Вот «Ростов» показал себя с лучшей стороны. ЦСКА? Разве что Дзагоев, но он часто получает травмы. А в «Зените» и выделить некого.
– А Смолов не убедил?
– Клубы, которые и хотели бы его взять, не потянут зарплату. Плюс «Краснодар», наверное, тоже потребует за него немалые деньги.
В нынешнем сезоне чемпионата России Азмун забил семь голов в 26 матчах. На счету Смолова – 15 забитых мячей в 19 играх.