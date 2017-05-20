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Сарсания: «Клубы в Европе не потянут зарплату Смолова»

20 мая 2017, 09:40
20

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Динамо» Константин Сарсания скептически отнесся к возможному переезду нападающего «Краснодара» Федора Смолова в один из европейских клубов. Сарсания также заявил, что предложения от заграничных команд имеет форвард «Ростова» Сердар Азмун.

– Кто летом из игроков РФПЛ отправится за границу?

– Много предложений по Азмуну. Это точно знаю. Уедет он или нет – это уже второй вопрос. Про других не могу судить – просто потому, что не владею информацией.

Но в целом не так много людей, которые отправятся в Европу. Обычно получают достойные предложения те, кто хорошо проявил себя в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Вот «Ростов» показал себя с лучшей стороны. ЦСКА? Разве что Дзагоев, но он часто получает травмы. А в «Зените» и выделить некого.

– А Смолов не убедил?

– Клубы, которые и хотели бы его взять, не потянут зарплату. Плюс «Краснодар», наверное, тоже потребует за него немалые деньги.

В нынешнем сезоне чемпионата России Азмун забил семь голов в 26 матчах. На счету Смолова – 15 забитых мячей в 19 играх.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Смолов Федор Азмун Сердар Сарсания Константин
Комментарии (20)
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Atom2020
1495266184
Зенит купит Смолова, чтобы воссоздать великое трио "КоСмоДзю" ... Вот почему Кокорин не играет, а Дзюба хамит? ... нет, не потому что один - бездарь, а другой - хам ... это все потому что у них нет Смолова ... Федя, приди)))
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Болельщик Реал Мадрида
1495268741
Начнем с того, что Смолов, топ-клубам Европы, уже не пригодиться! Во-первых Федору уже почти 30 лет, во-вторых в Европейских клубах, есть игроки, которые по своему потенциалу, превосходят Федора. Я пишу, это не потому, что не хочу успеха нашему игроку, мне наоборот, было приятно если бы Федор, заиграл где нибудь в Англии или Испании, но я реалист и старюсь смотреть "правде в глаза".
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Виталич
1495269065
не потянет Смолов в Европе..там пахать надо..
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STALKER27
1495269191
А может и потянут
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datura
1495271386
что-бы потянуть такую зарплату понадобятся "тягачи"
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Злоe Добро
1495272662
Федя слишком много не затребует.
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kirjuhaaa
1495273868
У Феди такая же зп, как и у Дзагоева..и в 2 раза меньше, чем у Дзюбы с Кокориным.. Если его позовет Милан, он и на не большую зп согласится
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serhz
1495276245
Клубы то потянут ! - а вот Смолов Европу не потянет , как его не предлагай .
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OfaZavr
1495297238
Не только клубы не потянут его зарплату, но Фёдор не потянет уровень их футбола.
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Popularov
1495299691
Любой топовый клуб Европы потянет трансфер Смолова! Любой!!! Он не такой уж и большой, как-то пугает нас Сарсания! А какое дело Сарсания до трансфера Смолова??? Смолов примерно играет на 8-10 миллионов и НЕ БОЛЬШЕ! И только потом, по игре в Европе, его трансфер может увеличиться. Всё будет зависить от игры и результата команды! Смолов может очень ПРИГОДИТЬСЯ в итальянском Милане! Пусть его туда пригласят. Он принесёт Милану большую пользу. По стилю игры он напоминает игру Шевченко! В Германии, в Англии и в Испании - Смолов может реально заиграть! Желаем Фёдору Смолову больших футбольных успехов в Краснодаре и в других клубах, если его туда пригласят. Будет очень интересно посмотреть на его игру там, но и здесь мы его игре очень рады! Молодец! Старается! Равнение на Фёдора Смолова - раскрылся и заиграл в Краснодаре, ну, а дальше пусть БЛИСТАЕТ на полях футбольной Европы и слава о нём гремит на весь Мир! Будем только РАДЫ! Вперёд Фёдор! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
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