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  • Бубнов: «Черчесов вызвал Габулова в сборную не по спортивному принципу»

Бубнов: «Черчесов вызвал Габулова в сборную не по спортивному принципу»

20 мая 2017, 06:21
24

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал вызов в сборную России голкипера тульского «Арсенала» Владимира Габулова. Напомним, что 33-летний вратарь заменил в составе национальной команды получившего травму Андрея Лунева.

«Вызов Габулова в сборную? Не понимаю, почему не Ребров или не Медведев?

«Габулов хорошо знает мои требования», — это официальная позиция Черчесова. Я согласен с этой формулировкой с уточнением, что это выбор не по спортивному принципу. В конечном итоге Черчесов будет отвечать за такие решения», – сказал Бубнов.

В нынешнем сезоне РФПЛ Габулов провел 11 матчей, в которых пропустил 14 голов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Арсенал Россия Габулов Владимир Бубнов Александр
Комментарии (24)
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виктоша
1495252728
Хозяин вообще-то барин. Но ему и отвечать.
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МАКАРШВЕД
1495252941
«Вызов Габулова в сборную? Не понимаю, почему не Ребров или не Медведев? В конечном итоге будет отвечать Черчесов, а сборная РОССИИ будет на последнем месте в Кубке Конфедераций.
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NEMETSRUS
1495253208
Да какая разница кому на лавке сидеть?
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АРИЕЦ2008
1495258406
когда то один деятель сказал,что кухарка может руководить государством...В нашем случае ,пастух с гор-сборной по футболу...
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Atom2020
1495258624
Отличное объяснение выбора ... тренер знаком с игроком ... игрок знаком с требованиями тренера ... хорошо знает партнеров ... и когда-то выступал за сборную ... всё ... велком ... теперь ты в сборной ... остальные игроки по такому же принципу?
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gosha1989
1495259299
Медведев рекорды бьёт а его не вызывают, а этот до этого год или пол вообще без клуба был пока не подобрали.
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Psih86
1495260350
Желаю этой сборной во главе с Черчесом обосраться по полной,да думаю так и будет без всяких пожеланий...чтобы начать все сначала с достойным тренером!!!
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ItalianFootball
1495264542
Нужно ждать Кубка, хотели реформ - получили. Молчим, ждем, верим.
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Alan_15
1495266747
Хочется сказать этому горе-эксперту Бубнову , что Черчесов - был одним из лучших вратарей своего времени ! И ему лучше знать, - кого ставить в ворота сборной , а кого нет !
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Nesterenko
1495267318
Да это 4-й вратарь, он все-равно на поле не выйдет. А на воротах у Черчесова всегда Акинфеев. Самая главная потеря - это не вызов Денисова, кстати Караваева тоже можно было взять. Уверен, он не хуже Смольникова и этого Марио, который русский язык не знает.
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