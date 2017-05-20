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    Бубнов: «Черчесов вызвал Габулова в сборную не по спортивному принципу»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал вызов в сборную России голкипера тульского «Арсенала» Владимира Габулова. Напомним, что 33-летний вратарь заменил в составе национальной команды получившего травму Андрея Лунева.

    «Вызов Габулова в сборную? Не понимаю, почему не Ребров или не Медведев?

    «Габулов хорошо знает мои требования», — это официальная позиция Черчесова. Я согласен с этой формулировкой с уточнением, что это выбор не по спортивному принципу. В конечном итоге Черчесов будет отвечать за такие решения», – сказал Бубнов.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Габулов провел 11 матчей, в которых пропустил 14 голов.

    Источник: Sportbox.ru

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    20.05.2017 06:21
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +130

      Бульба 20 мая 2017, 22:23

      Как ни странно наверное лучшая ​кандидатура селихов

      0
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 20 мая 2017, 18:43

      Гильерме - 7 место,Беленов - 8-е,Габулов - 15-е...где Ребров и Медведев?нелогично всё....самый стабильный из всех,думаю,Медведев....дали бы парню шанс....

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 20 мая 2017, 12:33

      кстати, вот все ругают Черчесова, что он не взял в сборную всех сильнейших и т.д.
      А вот несколько доводов в защиту:
      во-первых, сильнейший состав не всегда показывает сильнейшую игру, это давно известный факт, поэтому собрать всех звёзд в команду не гарантирует того, что сборная покажет хорошую игру. Можно было взять ещё больше молодых, с расчетом на ЧМ-2018, Чалова например.

      во-вторых, атмосфера в команде тоже очень важна, лояльные и адекватные игроки ценятся намного больше. Например, Денисов конфликтует со всеми подряд, зачем Черчесову нужна такая бомба, которая может демотивировать команду? Дзюба тоже любит своих партнеров гнобить, но в сборной это ему не в Зените, поэтому тут он вряд ли будет конфликтовать.

      в-третьих, Черчесов смотрел за многими матчами и многими игроками, думаю что он брал игроков под свою схему и под свою игру, а те кого не взяли не подошли. Судя по набору игроков, сборная не собирается играть в автобус и ожидается довольно таки агрессивная фланговая игра, чтобы много забивать.

      В общем посмотрим, выводы делать рано. Даже если у сборной ничего не получится при качественной игре с хорошей самоотдачей, думаю Черчесова никто ругать не будет, потому что соперники явно сильнее.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Masteralex 21 мая 2017, 10:13

      Вопрос!Вы считаете,что у Черчесова есть своя схема и игра сборной? Судя по товарищеским играм, у сборной при нынешнем тренере нет не игры,не стратегии дальнейшего развития! Хуже матчей на моей памяти я не видел! Если сборная на кубке Конфедерации не покажет достойной игры и результат, то тренера надо менять, пока до чемпионата мира есть еще время!

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 20 мая 2017, 11:01

      Да это 4-й вратарь, он все-равно на поле не выйдет. А на воротах у Черчесова всегда Акинфеев. Самая главная потеря - это не вызов Денисова, кстати Караваева тоже можно было взять. Уверен, он не хуже Смольникова и этого Марио, который русский язык не знает.

      1
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      Рейтинг: +532

      Бан > Nesterenko 20 мая 2017, 12:53

      Смешно, сравнивать Марио и Караваева/Смольникова.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Бан 20 мая 2017, 15:26

      Он даже русский не знает, вот ЭТО СМЕШНО!

      0
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 20 мая 2017, 10:52

      Хочется сказать этому горе-эксперту Бубнову , что Черчесов - был одним из лучших вратарей своего времени ! И ему лучше знать, - кого ставить в ворота сборной , а кого нет !

      -3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 мая 2017, 10:15

      Нужно ждать Кубка, хотели реформ - получили. Молчим, ждем, верим.

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 20 мая 2017, 09:07

      По одной игре...... А за чемпионат пропустил 40?

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 20 мая 2017, 09:05

      Желаю этой сборной во главе с Черчесом обосраться по полной,да думаю так и будет без всяких пожеланий...чтобы начать все сначала с достойным тренером!!!

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      Рейтинг: +3795

      serppion > Psih86 20 мая 2017, 09:42

      Мутка бы вытравить из футбола. Тогда будет и достойный тренер. Глядишь, и сборная заиграет.

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      Рейтинг: +2726

      a_who 20 мая 2017, 08:57

      Габулова зря...

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      Рейтинг: +40

      gosha1989 20 мая 2017, 08:48

      Медведев рекорды бьёт а его не вызывают, а этот до этого год или пол вообще без клуба был пока не подобрали.

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