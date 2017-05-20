Бубнов: «Черчесов вызвал Габулова в сборную не по спортивному принципу»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал вызов в сборную России голкипера тульского «Арсенала» Владимира Габулова. Напомним, что 33-летний вратарь заменил в составе национальной команды получившего травму Андрея Лунева.

«Вызов Габулова в сборную? Не понимаю, почему не Ребров или не Медведев?

«Габулов хорошо знает мои требования», — это официальная позиция Черчесова. Я согласен с этой формулировкой с уточнением, что это выбор не по спортивному принципу. В конечном итоге Черчесов будет отвечать за такие решения», – сказал Бубнов.

В нынешнем сезоне РФПЛ Габулов провел 11 матчей, в которых пропустил 14 голов.