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    Федерация футбола Испании отменила удаление Аспаса, в матче против «Реала» испанец покинул поле за симуляцию

    Перенесенный матч 21-го тура Примеры между «Сельтой» и «Реалом» завершился победой «сливочных» со счетом 4:1. Нападающий гостей Яго Аспас получил две желтые карточки – на 38-й и 62-й минуте. Удаление было вызвано эпизодом с симуляцией футболиста.

    В пятницу состоялось заседание судейского комитета Федерации футбола Испании. Просьба «Сельты» об отмене дисквалификации Аспаса была удовлетворена. 29-летний форвард сможет принять участие в игре заключительного тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад».

    В нынешнем сезоне Аспас забил 25 голов и набрал восемь ассистентских баллов в 48-ми играх всех турниров. Подопечные Эдуардо Бериццо занимают 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. Команда выбыла из борьбы в Лиге Европы на стадии полуфинала, уступив «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей с общим счетом 1:2.

    Источник: AS

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    20.05.2017 01:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 21 мая 2017, 01:38

      Реал не может судья поможет! Позор.

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 20 мая 2017, 08:42

      В этом весь сезон Реала,да простите меня его болельщики. Играет Реал, порой, великолепно. Но и судьи, то ли чудачат, то ли специально из матчей клоунаду делают. А потом оказывается, что было 2 гола из офсайда и красной не было. А там Рамоса должны были удалить, но удалили Мартинеса. И весь сезон такая хрень.

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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 > Ronaldinho R10 20 мая 2017, 12:20

      В Испании клоуны почище наших...

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