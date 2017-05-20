Федерация футбола Испании отменила удаление Аспаса, в матче против «Реала» испанец покинул поле за симуляцию

Перенесенный матч 21-го тура Примеры между «Сельтой» и «Реалом» завершился победой «сливочных» со счетом 4:1. Нападающий гостей Яго Аспас получил две желтые карточки – на 38-й и 62-й минуте. Удаление было вызвано эпизодом с симуляцией футболиста.

В пятницу состоялось заседание судейского комитета Федерации футбола Испании. Просьба «Сельты» об отмене дисквалификации Аспаса была удовлетворена. 29-летний форвард сможет принять участие в игре заключительного тура Ла Лиги против «Реала Сосьедад».

В нынешнем сезоне Аспас забил 25 голов и набрал восемь ассистентских баллов в 48-ми играх всех турниров. Подопечные Эдуардо Бериццо занимают 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. Команда выбыла из борьбы в Лиге Европы на стадии полуфинала, уступив «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей с общим счетом 1:2.