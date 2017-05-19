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    В Дохе открыли первый стадион ЧМ-2022

    Организационный комитет ЧМ-2022 в Катаре объявил об открытии первого объекта чемпионата мира 2022. Об этом сообщает Al Arabiya.

    В столице завершилась реконструкция стадиона «Халифа», построенного в 1976 году. В результате строительных работ, начатых в 2014 году, количество мест на арене увеличилось с 50-ти до 68-ми тысяч.

    В 2019 году «Халифа» примет чемпионат мира по легкой атлетике. Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21-го ноября по 22 декабря 2022 года.

    В апреле «Бомбардир» писал о сокращении бюджета турнира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2017 19:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +429

      sold93 19 мая 2017, 22:56

      построили раньше, чем доделали распил-арену

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 19 мая 2017, 20:41

      Мда календарь хорош с 21-го ноября по 22 декабря! Новый год будет супер! А европейских пример лиг кошмар!

      2
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 19 мая 2017, 20:26

      Уже в Дохе стадионы открывают к 2022г, а у нас к 2018 не успевают(((

      0
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