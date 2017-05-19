Луческу: «Не знаю, останусь ли в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о своих планах на будущее. Румынский специалист сообщил, что хотел бы помочь российскому футболу, у которого есть огромный потенциал.

«Не знаю, останусь я или нет, но хочу передать опыт, давать советы в силу опыта. Например, считаю, что РФПЛ могла бы базироваться в Санкт-Петербурге, а РФС – в Москве.

У России огромный потенциал, но он не раскрывается. Поэтому сборная страны столько лет не может выйти из группы на чемпионатах мира и Европы», – заявил Луческу.

Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. Под его руководством петербургская команда занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.