Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луческу: «Не знаю, останусь ли в «Зените»

19 мая 2017, 12:27
28

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о своих планах на будущее. Румынский специалист сообщил, что хотел бы помочь российскому футболу, у которого есть огромный потенциал.

«Не знаю, останусь я или нет, но хочу передать опыт, давать советы в силу опыта. Например, считаю, что РФПЛ могла бы базироваться в Санкт-Петербурге, а РФС – в Москве.

У России огромный потенциал, но он не раскрывается. Поэтому сборная страны столько лет не может выйти из группы на чемпионатах мира и Европы», – заявил Луческу.

Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. Под его руководством петербургская команда занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
momwig_
1495186185
Оставайся, Мирча! Без твоих соплей будет скучно. ;)
Ответить
Клим Чугункин.
1495186792
Давай до свиданья Цыганский Баран.
Ответить
lek!
1495188049
Многие его осуждают и смеются , не стоит торопиться этот человек из Шахтера сделал конфетку. Не думаю, что за год можно сделать команду, да и Спартаковские над чем смеются не пойму , они 15 лет титулов не видели. Каждому нужно время, а в России ждать не любят вот вся беда , пример Эмери. Он то без работы не останется ..
Ответить
OfaZavr
1495188496
Скорее нет чем да.
Ответить
xColaz
1495188612
Как этот хрен вообще в Зенит попал? Кто его приглашал то?
Ответить
DIDI 23
1495189816
Правильнее: Не знаю, оставят ли в Зените.
Ответить
mouse82
1495191101
"Румынский специалист сообщил, что хотел бы помочь российскому футболу" Интересно чем помочь, еще больше уйти на дно? Пусть уж лучше на пенсию отправляется.
Ответить
APchelov
1495191225
Почётных проводов точно не будет.
Ответить
Spartak-SV
1495194454
Пора домой...
Ответить
dok66
1495200501
Ну ... нашелся еще один "консультант" российского футбола ! Их у нас и так хоть пруд пруди ! А может нам РФС в Бухарест перенести , там удобнее будет консультировать ?
Ответить
Главные новости
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
Вчера, 20:11
5
Все новости
Все новости
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
3
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
Вчера, 18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
Вчера, 17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
Вчера, 17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
Вчера, 17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
Вчера, 17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
Вчера, 16:50
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+