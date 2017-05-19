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    Луческу: «Не знаю, останусь ли в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о своих планах на будущее. Румынский специалист сообщил, что хотел бы помочь российскому футболу, у которого есть огромный потенциал.

    «Не знаю, останусь я или нет, но хочу передать опыт, давать советы в силу опыта. Например, считаю, что РФПЛ могла бы базироваться в Санкт-Петербурге, а РФС – в Москве.

    У России огромный потенциал, но он не раскрывается. Поэтому сборная страны столько лет не может выйти из группы на чемпионатах мира и Европы», – заявил Луческу.

    Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. Под его руководством петербургская команда занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2017 12:27
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 19 мая 2017, 20:56

      Да кому ты на хрен упёрся,а вообще оставайся,будет ещё прикольней.

      0
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      Рейтинг: +24

      clausmensen 19 мая 2017, 20:30

      как работать с тем ,что есть ,ты тоже не знаешь)поэтому ,пусть осла тебе золотого подарят и вали нах)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 19 мая 2017, 19:19

      Все знают, а он нет

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 мая 2017, 18:12

      Цыган уже "помог" Зене.....теперь хочет развалить весь российский футбол....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      Freyd 19 мая 2017, 18:03

      Оставайся,чувствую на второй год будет веселей:-))

      -1
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      Рейтинг: +709

      monser08 19 мая 2017, 17:59

      а я знаю......

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 16:28

      Ну ... нашелся еще один "консультант" российского футбола ! Их у нас и так хоть пруд пруди ! А может нам РФС в Бухарест перенести , там удобнее будет консультировать ?

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 мая 2017, 16:07

      Конечно, у Румынии ведь громадные успехи,
      Это мы неумехи.

      0
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 19 мая 2017, 14:47

      Пора домой...

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 мая 2017, 13:53

      Почётных проводов точно не будет.

      3
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