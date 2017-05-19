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    Кроос не собирается возвращаться в Бундеслигу

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос не видит себя в составе «Баварии», за которую он выступал ранее. Он назвал этап своей карьеры в Бундеслиге законченным.

    «Могу точно сказать, что в Бундеслиге я больше играть не буду. Эта глава для меня закончилась.

    Я не могу представить себе возвращение в «Баварию», такого точно не произойдет в будущем. Собственно, по этой же причине можно забыть о возвращении в Бундеслигу», – приводит слова Крооса Sport Business.

    Напомним, что немец играл в составе «Баварии» с 2007 по 2014 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2017 08:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 21 мая 2017, 01:37

      Шолб ты на йух крыса.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 19 мая 2017, 20:51

      Был Немцем,стал Испанцем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +352

      mauxa 19 мая 2017, 17:49

      Правильно, и в Мадриде хорошо.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 мая 2017, 10:16

      Ой не зарекайся, Тони! А мы, болельщики, хотим, чтобы ты вернулся! И именно в Баварию!

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