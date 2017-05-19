Кроос не собирается возвращаться в Бундеслигу

Полузащитник «Реала» Тони Кроос не видит себя в составе «Баварии», за которую он выступал ранее. Он назвал этап своей карьеры в Бундеслиге законченным.

«Могу точно сказать, что в Бундеслиге я больше играть не буду. Эта глава для меня закончилась.

Я не могу представить себе возвращение в «Баварию», такого точно не произойдет в будущем. Собственно, по этой же причине можно забыть о возвращении в Бундеслигу», – приводит слова Крооса Sport Business.

Напомним, что немец играл в составе «Баварии» с 2007 по 2014 год.