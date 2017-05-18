Ребров – о Каррере: «Мы поняли, что пришел реальный мужик вот с такими… Сами понимаете. Это было очень важно для футболистов»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о работе с главным тренером Массимо Каррерой. Возглавив команду в августе 2016, в мае итальянец привел московски клуб к первой победе в национальном чемпионате за 16 лет.

«Помню ли первый разговор Карреры с командой? Были две важных беседы. В первой Массимо сказал так: хочу побеждать и привык это делать, может, меня уберут завтра, но в ближайшей игре мы выиграем. Потом говорил вот что: там, за дверью, я за вас горой, буду всегда защищать. А здесь скажу все как есть и в глаза.

Так и получилось. Ни разу он за спиной не сказал плохого слова. Мы потому и пошли за ним, так как почувствовали это. Поняли, что пришел реальный мужик вот с такими… Сами понимаете. Это было очень важно для футболистов. Все поверили в себя. Каррера заставил поверить», — сказал Ребров.

Прежде должность главного тренера красно-белых занимал Дмитрий Аленичев.