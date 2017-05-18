Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ребров – о Каррере: «Мы поняли, что пришел реальный мужик вот с такими… Сами понимаете. Это было очень важно для футболистов»

Ребров – о Каррере: «Мы поняли, что пришел реальный мужик вот с такими… Сами понимаете. Это было очень важно для футболистов»

18 мая 2017, 23:11
10

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о работе с главным тренером Массимо Каррерой. Возглавив команду в августе 2016, в мае итальянец привел московски клуб к первой победе в национальном чемпионате за 16 лет.

«Помню ли первый разговор Карреры с командой? Были две важных беседы. В первой Массимо сказал так: хочу побеждать и привык это делать, может, меня уберут завтра, но в ближайшей игре мы выиграем. Потом говорил вот что: там, за дверью, я за вас горой, буду всегда защищать. А здесь скажу все как есть и в глаза.

Так и получилось. Ни разу он за спиной не сказал плохого слова. Мы потому и пошли за ним, так как почувствовали это. Поняли, что пришел реальный мужик вот с такими… Сами понимаете. Это было очень важно для футболистов. Все поверили в себя. Каррера заставил поверить», — сказал Ребров.

Прежде должность главного тренера красно-белых занимал Дмитрий Аленичев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Каррера Массимо
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
filosof sparty
1495139594
Аххаха, Ребро жжёт!)) А если серьёзно, то становится понятно почему для некоторых Эмери тренеришка... Вот так пришёл бы Массимо, дал по щам-глядишь и котелок заварил бы нормально!
Ответить
кеша_КБ
1495141441
- вместо троеточия, я бы вставил - "серьёзными намерениями"... и Он это сделал!!!
Ответить
suhoffmonstro
1495143823
Это получается что для того что-бы футболисты заиграли им МУЖИКА надо? Может правильно их иногда за их игру называют.......?
Ответить
Диктор
1495171444
Да повезло Спартаку с тренером
Ответить
MDAR
1495172112
Все таки метод "кнута и пряника" работает. Надеюсь и далше все будет хорошо.
Ответить
kiiriil19
1495172861
во у коней и бомжей то пукан как рвет))
Ответить
xColaz
1495178280
Давайте скинемся по 100р на компенсацию за разрыв контракта с Черчесовым и вызвать в сборную Карреру
Ответить
ItalianFootball
1495179923
....амбициями ?)))). Все верно, Артемка, в Юве плохому не научат)
Ответить
Главные новости
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
Вчера, 20:11
5
Все новости
Все новости
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
3
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
Вчера, 18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
Вчера, 17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
Вчера, 17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
Вчера, 17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
Вчера, 17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
Вчера, 16:50
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+