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    Ребров – о Каррере: «Мы поняли, что пришел реальный мужик вот с такими… Сами понимаете. Это было очень важно для футболистов»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о работе с главным тренером Массимо Каррерой. Возглавив команду в августе 2016, в мае итальянец привел московски клуб к первой победе в национальном чемпионате за 16 лет.

    «Помню ли первый разговор Карреры с командой? Были две важных беседы. В первой Массимо сказал так: хочу побеждать и привык это делать, может, меня уберут завтра, но в ближайшей игре мы выиграем. Потом говорил вот что: там, за дверью, я за вас горой, буду всегда защищать. А здесь скажу все как есть и в глаза.

    Так и получилось. Ни разу он за спиной не сказал плохого слова. Мы потому и пошли за ним, так как почувствовали это. Поняли, что пришел реальный мужик вот с такими… Сами понимаете. Это было очень важно для футболистов. Все поверили в себя. Каррера заставил поверить», — сказал Ребров.

    Прежде должность главного тренера красно-белых занимал Дмитрий Аленичев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2017 23:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 мая 2017, 10:45

      ....амбициями ?)))). Все верно, Артемка, в Юве плохому не научат)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 19 мая 2017, 10:18

      Давайте скинемся по 100р на компенсацию за разрыв контракта с Черчесовым и вызвать в сборную Карреру

      -2
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 19 мая 2017, 08:47

      во у коней и бомжей то пукан как рвет))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 19 мая 2017, 08:35

      Все таки метод "кнута и пряника" работает. Надеюсь и далше все будет хорошо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 мая 2017, 08:24

      Да повезло Спартаку с тренером

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 19 мая 2017, 00:43

      Это получается что для того что-бы футболисты заиграли им МУЖИКА надо? Может правильно их иногда за их игру называют.......?

      -1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 19 мая 2017, 00:04

      - вместо троеточия, я бы вставил - "серьёзными намерениями"... и Он это сделал!!!

      6
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      Рейтинг: +17971

      арейская > кеша_КБ 19 мая 2017, 02:15

      Да, именно так...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 мая 2017, 23:33

      Аххаха, Ребро жжёт!)) А если серьёзно, то становится понятно почему для некоторых Эмери тренеришка... Вот так пришёл бы Массимо, дал по щам-глядишь и котелок заварил бы нормально!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > filosof sparty 18 мая 2017, 23:56

      - "некоторые" - это скудоумцы!!!...пусть выиграют три подряд Лиги Европы, и я назову их интеллектуалами!

      3
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