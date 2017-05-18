Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вилков рассудит «Локомотив» и «Зенит», Левников – ЦСКА и «Анжи»

    РФС назначил арбитров на матчи заключительного 30-го тура российской Премьер-лиги.

    Центральную встречу тура между «Локомотивом» и «Зенитом» доверено обслуживать бригаде арбитров во главе с Михаилом Вилковым.

    21 мая (воскресенье)

    «Арсенал» – «Спартак»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).

    «Амкар» – «Рубин»: судья – Олег Соколов (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва).

    ЦСКА – «Анжи»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы).

    «Оренбург» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Сафьян (Москва).

    «Уфа» – «Урал»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачeв (Ростов-на-Дону).

    «Томь» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Глот (Ярославль).

    «Крылья Советов» – «Терек»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Илья Елеференко (Москва).

    «Локомотив» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Богданов (Верея);

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.05.2017 12:09
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +429

      Qranat 18 мая 2017, 23:18

      ЦИРК... Питерского Безбородова отправили СПАСАТЬ от вылета газовый "Оренбург" ??? А ростовчане размечтались о ЛЕ... по-этому и НЕТ ставок на Спорт-Экспрессе лишь по этому матчу ??? Пользуются тем, что трансляции по общедоступному ТВ не будет и беспредела широкая аудитория не увидит. Господин МУТКО согласовал с Газпромом арбитра, наверно. Ждем..с скандала. Мало того, что в нарушение требований ФИФА и УЕФА, глава РФС разрешил участие в РФПЛ ДВУХ клубов одного спонсора, так еще и тащить Газовик за уши будут. Позорники

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 18 мая 2017, 12:47

      цска даешь лч

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 мая 2017, 12:24

      Безбородов судит Ростов! Ждем 3 удаления у Ростова и пару "левых" пеналей! Ну жаба душит кого-то, что Ростов попадает в ЛЕ! И еще одна пара интересная! ЦСКА-Анжи-питерский судья! Как будет судить-посмотрим, но разговоров будет очень много!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11