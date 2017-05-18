Вилков рассудит «Локомотив» и «Зенит», Левников – ЦСКА и «Анжи»

РФС назначил арбитров на матчи заключительного 30-го тура российской Премьер-лиги.

Центральную встречу тура между «Локомотивом» и «Зенитом» доверено обслуживать бригаде арбитров во главе с Михаилом Вилковым.

21 мая (воскресенье)

«Арсенал» – «Спартак»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).

«Амкар» – «Рубин»: судья – Олег Соколов (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва).

ЦСКА – «Анжи»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы).

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Сафьян (Москва).

«Уфа» – «Урал»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачeв (Ростов-на-Дону).

«Томь» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Глот (Ярославль).

«Крылья Советов» – «Терек»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Илья Елеференко (Москва).

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Богданов (Верея);