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  • Вилков рассудит «Локомотив» и «Зенит», Левников – ЦСКА и «Анжи»

Вилков рассудит «Локомотив» и «Зенит», Левников – ЦСКА и «Анжи»

18 мая 2017, 12:09
3

РФС назначил арбитров на матчи заключительного 30-го тура российской Премьер-лиги.

Центральную встречу тура между «Локомотивом» и «Зенитом» доверено обслуживать бригаде арбитров во главе с Михаилом Вилковым.

21 мая (воскресенье)

«Арсенал» – «Спартак»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).

«Амкар» – «Рубин»: судья – Олег Соколов (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва).

ЦСКА – «Анжи»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы).

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Сафьян (Москва).

«Уфа» – «Урал»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачeв (Ростов-на-Дону).

«Томь» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Глот (Ярославль).

«Крылья Советов» – «Терек»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Илья Елеференко (Москва).

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Богданов (Верея);

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (3)
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Serjoga
1495099472
Безбородов судит Ростов! Ждем 3 удаления у Ростова и пару "левых" пеналей! Ну жаба душит кого-то, что Ростов попадает в ЛЕ! И еще одна пара интересная! ЦСКА-Анжи-питерский судья! Как будет судить-посмотрим, но разговоров будет очень много!
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Дмитрий1515
1495100855
цска даешь лч
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Qranat
1495138710
ЦИРК... Питерского Безбородова отправили СПАСАТЬ от вылета газовый "Оренбург" ??? А ростовчане размечтались о ЛЕ... по-этому и НЕТ ставок на Спорт-Экспрессе лишь по этому матчу ??? Пользуются тем, что трансляции по общедоступному ТВ не будет и беспредела широкая аудитория не увидит. Господин МУТКО согласовал с Газпромом арбитра, наверно. Ждем..с скандала. Мало того, что в нарушение требований ФИФА и УЕФА, глава РФС разрешил участие в РФПЛ ДВУХ клубов одного спонсора, так еще и тащить Газовик за уши будут. Позорники
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