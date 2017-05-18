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    Шац назвал сезон «Зенита» провальным

    Известный телеведущий и болельщик «Зенита» Михаил Шац не скрывает разочарования от выступления своей любимой команды. Он назвал этот сезон провальным для сине-бело-голубых.

    – После матчем с «Краснодаром» испытываете смешанные чувства? С одной стороны, победа, с другой – ЦСКА взял три очка в Казани и опережает питерцев перед последним туром…

    – Никаких смешанных чувств нет. Все что мы могли сегодня, то сделали. Выиграли. Сейчас болельщиков «Зенита» скорее занимают другие мысли.

    – Какие?

    – Думаем о следующем сезоне. Этот чемпионат уже проанализирован, отыгран и в общем-то не вызывает теперь никакого интереса.

    – Поясните, вы считаете этот сезон провальным для «Зенита» или нет?

    – Да, это провальный сезон. Здесь для меня двух мнений быть не может. Все проиграно… Думаю, руководство клуба все это понимает и сделает какие-то выводы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2017 07:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 18 мая 2017, 08:47

      Я не болельщик Зенита но честно не могу понять что все хотят от Луческу от команды в целом ?? Были проданы ряд ведущих игроков только Халк чего стоит потом вспомните и при Халке и при других тренерах что зенит всегда был чемпионом чтоли ? А сейчас что, команда борется за второе место не за 12 а за второе где здесь провал ?? Задолбали ей богу !!!!! Это понятно что хотеть не вредно но не всегда же получается так что я думаю все у бомжей будет хорошо , и хватит ныть Люси !!!!:-)

      -2
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > NEMETSRUS 18 мая 2017, 11:34

      Позорный вылет из кубка, от не самого мощного и стабильного Анжи. Вылет из ЛЕ на ранней стадии плей-офф от клуба, который должны были проходить. Ну и в целом деградация командной игры по ходу сезона. Начали не плохо и в ЛЕ и в Чемпе и в Кубке, а потом везде обосрались. Вот что все хотят от Луческу - игры и трофеев. И там и там мимо. А ну и плюс невнятные трансферы. Практически ни один новичок пришедший при Луческу, не усилил команду, только Жулиано, и тот по осени, потом и он сдулся. Короче куда не глянь - везде лажа, вот товарищ Шац и не доволен. По моему его можно понять =)

      5
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > NEMETSRUS 18 мая 2017, 13:23

      Вы спрашиваете, что болельщики Зенита хотят от команды? Да красивой зрелищной игры ждут все! У Зенита всегда была АТАКА, хорошие замысловатые комбинации, одним словом, ИГРА В ФУТБОЛ!
      В нынешнем сезоне очень часто мяч передавался медленно, часто играли назад, была потеря связей во всех линиях. новые игроки не могли себя показать. т.к их просто не выпускали на поле.Ломбертс вообще был вынужден уйти из команды из-за отсутствия игровой практики.
      Достаточно аргументов для недовольства?
      А если есть игра -придет и все остальное!

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 мая 2017, 08:47

      Вы, ребята , зажрались,
      В призёры же попали...

      -1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 18 мая 2017, 08:08

      Как я раньше любил ОСП студию..
      А потом они распались и Шац долбанный еврей, оказался самым конченным из них!
      Друг такого же пидораса Навального.Пошел короче Шац на х..й, со своим мнением !

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Munez89 18 мая 2017, 08:32

      А ты лучший друг коррупционеров Кремля?? Поздравляю..

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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 > Munez89 18 мая 2017, 13:08

      А базар не пробовал фильтровать? Добрее надо быть к людям....

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 мая 2017, 07:57

      А Кац предлагает сдацццааааа! )))

      3
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      Рейтинг: +253

      Абырвалг. 18 мая 2017, 07:57

      Вот этот ещё кловун-педераст Шац,иксперд куев.

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