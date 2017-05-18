Шац назвал сезон «Зенита» провальным

Я не болельщик Зенита но честно не могу понять что все хотят от Луческу от команды в целом ?? Были проданы ряд ведущих игроков только Халк чего стоит потом вспомните и при Халке и при других тренерах что зенит всегда был чемпионом чтоли ? А сейчас что, команда борется за второе место не за 12 а за второе где здесь провал ?? Задолбали ей богу !!!!! Это понятно что хотеть не вредно но не всегда же получается так что я думаю все у бомжей будет хорошо , и хватит ныть Люси !!!!:-)
Известный телеведущий и болельщик «Зенита» Михаил Шац не скрывает разочарования от выступления своей любимой команды. Он назвал этот сезон провальным для сине-бело-голубых.
– После матчем с «Краснодаром» испытываете смешанные чувства? С одной стороны, победа, с другой – ЦСКА взял три очка в Казани и опережает питерцев перед последним туром…
– Никаких смешанных чувств нет. Все что мы могли сегодня, то сделали. Выиграли. Сейчас болельщиков «Зенита» скорее занимают другие мысли.
– Какие?
– Думаем о следующем сезоне. Этот чемпионат уже проанализирован, отыгран и в общем-то не вызывает теперь никакого интереса.
– Поясните, вы считаете этот сезон провальным для «Зенита» или нет?
– Да, это провальный сезон. Здесь для меня двух мнений быть не может. Все проиграно… Думаю, руководство клуба все это понимает и сделает какие-то выводы.