Шац назвал сезон «Зенита» провальным

Известный телеведущий и болельщик «Зенита» Михаил Шац не скрывает разочарования от выступления своей любимой команды. Он назвал этот сезон провальным для сине-бело-голубых.

– После матчем с «Краснодаром» испытываете смешанные чувства? С одной стороны, победа, с другой – ЦСКА взял три очка в Казани и опережает питерцев перед последним туром…

– Никаких смешанных чувств нет. Все что мы могли сегодня, то сделали. Выиграли. Сейчас болельщиков «Зенита» скорее занимают другие мысли.

– Какие?

– Думаем о следующем сезоне. Этот чемпионат уже проанализирован, отыгран и в общем-то не вызывает теперь никакого интереса.

– Поясните, вы считаете этот сезон провальным для «Зенита» или нет?

– Да, это провальный сезон. Здесь для меня двух мнений быть не может. Все проиграно… Думаю, руководство клуба все это понимает и сделает какие-то выводы.