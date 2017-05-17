РФПЛ. «Локомотив» победил в Екатеринбурге, Антон Миранчук получил красную карточку

Игра 29-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Локомотивом» завершилась победой гостей со счетом 2:1. Неманья Пейчинович и Мануэль Фернандеш отличились в первом тайме, а во второй половине Соломон Кверквелия забил в свои ворота. Московский клуб поднялся на седьмую строчку, «Урал» остался на 11-й.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Пейчинович, 33; 0:2 – Фернандеш (с пенальти), 44; 1:2 – Кверквелия (в свои ворота), 78.

Урал: Арапов, Кулаков, Балажиц, Новиков, Данцев, Емельянов, Димитров, Манучарян (Лунгу, 46), Павленко, Бикфалви, Ильин.

Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Михалик (Маргасов, 87), Пейчинович, Тарасов, Денисов, Алексей Миранчук (Баринов, 79), Фернандеш (Коломейцев, 90+5), Антон Миранчук, Майкон.

Предупреждения: Лунгу, 56; Ильин, 83 – Антон Миранчук, 54; Алексей Миранчук, 64; Тарасов, 90+4.

Удаления: нет – Антон Миранчук, 61.

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