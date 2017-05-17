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    РФПЛ. «Локомотив» победил в Екатеринбурге, Антон Миранчук получил красную карточку

    Игра 29-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Локомотивом» завершилась победой гостей со счетом 2:1. Неманья Пейчинович и Мануэль Фернандеш отличились в первом тайме, а во второй половине Соломон Кверквелия забил в свои ворота. Московский клуб поднялся на седьмую строчку, «Урал» остался на 11-й.

    Россия. Премьер-лига. 29-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Пейчинович, 33; 0:2 – Фернандеш (с пенальти), 44; 1:2 – Кверквелия (в свои ворота), 78.

    Урал: Арапов, Кулаков, Балажиц, Новиков, Данцев, Емельянов, Димитров, Манучарян (Лунгу, 46), Павленко, Бикфалви, Ильин.

    Локомотив: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Михалик (Маргасов, 87), Пейчинович, Тарасов, Денисов, Алексей Миранчук (Баринов, 79), Фернандеш (Коломейцев, 90+5), Антон Миранчук, Майкон.

    Предупреждения: Лунгу, 56; Ильин, 83 – Антон Миранчук, 54; Алексей Миранчук, 64; Тарасов, 90+4.

    Удаления: нет – Антон Миранчук, 61.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2017 19:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 10:33

      Нужно было Уралу в первом тайме так играть, как во втором начали.

      0
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > OfaZavr 18 мая 2017, 12:02

      Они начали играть, когда Локо в меньшинстве остались. Если бы не удаление, так бы и остались сидеть в обороне и ещё парочку пропустили.

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 мая 2017, 19:40

      наверно по делу

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 19:29

      Жаль , Урал проиграл .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 17 мая 2017, 19:28

      Да, судья КОЗЁЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +6913

      батог > Fan Loko mik 17 мая 2017, 20:33

      Думал, если Урал забьет на 95 минуте, Палыч инфаркт заработает!

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