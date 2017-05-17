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    Агент: «Муса готов вернуться в Россию»

    Известный футбольный агент Шандор Варга дал понять, что нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса может вернуться в Россию. Ранее сообщалось, что 24-летнего форварда планирует взять в аренду ЦСКА.

    Напомним, что в английском клубе Муса не имеет регулярной игровой практики. В нынешнем розыгрыше АПЛ нигерийский футболист провел 20 матчей, в которых забил два гола.

    – Сколько процентов дадите, что летом ЦСКА арендует у «Лестера» Мусу?

    – Проценты считать не берусь. Но я с ним разговаривал. И он говорил, что готов вернуться в Россию. Так что не удивлюсь, если мы вновь увидим Мусу – в ЦСКА или в другом российском клубе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2017 14:42
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 мая 2017, 18:31

      Пригодится армейцам!!!!!!!!!1 Обратили внимание-ушли Думбия и Муса и оба нигде не заиграли,а здесь были лидерами-вои и вывод обратно в ЦСКА

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      FOG2_SCKA > Mahone 12 августа 2017, 12:29

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 17 мая 2017, 16:32

      Конечно жаль , что у Ахмеда не получилось в Англии , по моему Раньери просто не видел его в составе , если ЦСКА пробьется в лигу чемпионов то возвращение Мусы будет всем на пользу, армейцам нужен хороший нападающий.

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > hevbn 28 19 мая 2017, 00:33

      просто Цска не уровень АПЛ, в России он да лучший, а там он средняк!

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      Рейтинг: +70

      FOG2_SCKA > hevbn 28 12 августа 2017, 12:29

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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 16:19

      Он нужен ЦСКА в ЛЧ . Именно в аренду .

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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 17 мая 2017, 16:12

      Однозначно пригодился бы!!! да и аренда вполне уместна и обоюдно выгодна

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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 17 мая 2017, 15:56

      да не особо он тут и нужен

      -2
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      Рейтинг: +17

      cskajeka > евгений сергеевичч 17 мая 2017, 21:09

      Не соглашусь. Любой игрок, проверенно высокого уровня для РФПЛ не помешает, тем более в перспективе ЛЧ или ЛЕ.

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      Рейтинг: +295

      Эд1970 17 мая 2017, 15:35

      А молодежь что опять на скамейку?Вместо Аланоре или Ионова можно.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 мая 2017, 15:15

      Вместо Ионова?

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Ara Raisovich 17 мая 2017, 15:46

      заместо ионова можно

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