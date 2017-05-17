Агент: «Муса готов вернуться в Россию»

Известный футбольный агент Шандор Варга дал понять, что нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса может вернуться в Россию. Ранее сообщалось, что 24-летнего форварда планирует взять в аренду ЦСКА.

Напомним, что в английском клубе Муса не имеет регулярной игровой практики. В нынешнем розыгрыше АПЛ нигерийский футболист провел 20 матчей, в которых забил два гола.

– Сколько процентов дадите, что летом ЦСКА арендует у «Лестера» Мусу?

– Проценты считать не берусь. Но я с ним разговаривал. И он говорил, что готов вернуться в Россию. Так что не удивлюсь, если мы вновь увидим Мусу – в ЦСКА или в другом российском клубе.