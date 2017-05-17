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Агент: «Муса готов вернуться в Россию»

17 мая 2017, 14:42
30

Известный футбольный агент Шандор Варга дал понять, что нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса может вернуться в Россию. Ранее сообщалось, что 24-летнего форварда планирует взять в аренду ЦСКА.

Напомним, что в английском клубе Муса не имеет регулярной игровой практики. В нынешнем розыгрыше АПЛ нигерийский футболист провел 20 матчей, в которых забил два гола.

– Сколько процентов дадите, что летом ЦСКА арендует у «Лестера» Мусу?

– Проценты считать не берусь. Но я с ним разговаривал. И он говорил, что готов вернуться в Россию. Так что не удивлюсь, если мы вновь увидим Мусу – в ЦСКА или в другом российском клубе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига ЦСКА Лестер Муса Ахмед
Комментарии (30)
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vladimir-7
1495023317
Вместо Ионова?
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Эд1970
1495024558
А молодежь что опять на скамейку?Вместо Аланоре или Ионова можно.
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евгений сергеевичч
1495025818
да не особо он тут и нужен
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DEFENDER114
1495026730
Однозначно пригодился бы!!! да и аренда вполне уместна и обоюдно выгодна
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dok66
1495027150
Он нужен ЦСКА в ЛЧ . Именно в аренду .
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hevbn 28
1495027968
Конечно жаль , что у Ахмеда не получилось в Англии , по моему Раньери просто не видел его в составе , если ЦСКА пробьется в лигу чемпионов то возвращение Мусы будет всем на пользу, армейцам нужен хороший нападающий.
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Mahone
1495035101
Пригодится армейцам!!!!!!!!!1 Обратили внимание-ушли Думбия и Муса и оба нигде не заиграли,а здесь были лидерами-вои и вывод обратно в ЦСКА
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