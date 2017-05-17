Смолов: «Не думаю, что по игрокам «Краснодар» – команда-чемпион»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признался, что он чувствует себя в городе гостем. Футболист затронул тему и уровня состава «быков».

«Если не брать в расчет футбольную составляющую, то все-таки чувствую себя гостем в Краснодаре. Я не думаю, что по игрокам «Краснодар» – команда-чемпион, но да, одна из трех-четырех, которые претендуют. Если бы играли в одном турнире, то нам было бы гораздо проще бороться за первое место. Было бы гораздо меньше травм, все были бы в оптимальной физической кондиции», – приводит слова футболиста «Кубань 24».

Смолов в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил 15 голов и отдал одну результативную передачу.