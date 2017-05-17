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    Смолов: «Не думаю, что по игрокам «Краснодар» – команда-чемпион»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признался, что он чувствует себя в городе гостем. Футболист затронул тему и уровня состава «быков».

    «Если не брать в расчет футбольную составляющую, то все-таки чувствую себя гостем в Краснодаре. Я не думаю, что по игрокам «Краснодар» – команда-чемпион, но да, одна из трех-четырех, которые претендуют. Если бы играли в одном турнире, то нам было бы гораздо проще бороться за первое место. Было бы гораздо меньше травм, все были бы в оптимальной физической кондиции», – приводит слова футболиста «Кубань 24».

    Смолов в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил 15 голов и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2017 06:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +160

      виктоша 17 мая 2017, 12:35

      У Феди явно чемоданное настроение.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 мая 2017, 10:51

      Значит Зенит сегодня "сделает" Краснодар! Если такой настрой у Феди!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 10:42

      Видимо точно начал готовиться к уходу , и готовить футбольное сообщество к этому . Почему гость ? Просто работаешь ты там и работодатель твой - "Краснодар" .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 17 мая 2017, 10:21

      Вот это поворот

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 17 мая 2017, 07:34

      Начал готовить пути отхода..
      Гостем он себя чувствует в городе..
      Состав не чемпионский...

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 мая 2017, 07:05

      Вам тренера надо поменять .

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