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    Президент «Томи» пообещал сохранить футбол в регионе

    Президент «Томи», врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин отметил, что сделает все возможное для сохранения футбола в регионе. Глава области дал данное обещание на встрече с главным тренером команды Валерием Петраковым.

    «Несмотря ни на какие экономические передряги, футбол в Томске был и будет. В том числе и детско-юношеский футбол, о развитии которого мы так долго говорили в Томской области. Договорились работать вместе», – приводит слова Жвачкина фициальный интернет-портал Администрации Томской области.

    «Томь» досрочно лишилась шансов сохранить прописку в РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2017 07:28
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