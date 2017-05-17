Президент «Томи» пообещал сохранить футбол в регионе

Президент «Томи», врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин отметил, что сделает все возможное для сохранения футбола в регионе. Глава области дал данное обещание на встрече с главным тренером команды Валерием Петраковым.

«Несмотря ни на какие экономические передряги, футбол в Томске был и будет. В том числе и детско-юношеский футбол, о развитии которого мы так долго говорили в Томской области. Договорились работать вместе», – приводит слова Жвачкина фициальный интернет-портал Администрации Томской области.

«Томь» досрочно лишилась шансов сохранить прописку в РФПЛ.