Фернандо назвал «Спартак» итальянской командой

Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился эмоциями от победы в чемпионате России. По словам хавбека, он не ожидал, что красно-белым удастся так быстро переломить ход истории.

«Честно говоря, когда я приходил в «Спартак», я действительно не ожидал, что нам удастся переломить ход истории так быстро. Очень рад, что мы смогли показать свой уровень и порадовали большую армию болельщиков команды. Я видел, как всем фанатам было приятно, что мы наконец добились этого успеха, они буквально раздевали нас на поле и в ресторане, после победы в чемпионате.

Думаю, что «Спартак» можно назвать итальянской командой. Если посмотреть на количество минимальных побед, можно сделать такой вывод, это неудивительно, наш тренер итальянец. Каррера очень хороший специалист, особенно в тактических вопросах», – сказал футболист.

«Спартак» досрочно обеспечил себе золотые медали РФПЛ.