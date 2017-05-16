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    Фернандо назвал «Спартак» итальянской командой

    Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился эмоциями от победы в чемпионате России. По словам хавбека, он не ожидал, что красно-белым удастся так быстро переломить ход истории.

    «Честно говоря, когда я приходил в «Спартак», я действительно не ожидал, что нам удастся переломить ход истории так быстро. Очень рад, что мы смогли показать свой уровень и порадовали большую армию болельщиков команды. Я видел, как всем фанатам было приятно, что мы наконец добились этого успеха, они буквально раздевали нас на поле и в ресторане, после победы в чемпионате.

    Думаю, что «Спартак» можно назвать итальянской командой. Если посмотреть на количество минимальных побед, можно сделать такой вывод, это неудивительно, наш тренер итальянец. Каррера очень хороший специалист, особенно в тактических вопросах», – сказал футболист.

    «Спартак» досрочно обеспечил себе золотые медали РФПЛ.

    Источник: ТАСС

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    16.05.2017 00:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 мая 2017, 07:49

      Да хоть бразильской-какая разница,главное это победа,и без разницы с каким счетом.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 мая 2017, 02:25

      Похоже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 16 мая 2017, 00:27

      Молодчина! Реально красавчик. В хорошем смысле))

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