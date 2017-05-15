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    Арустамян: «Спартак» сейчас самая богатая команда РФПЛ наряду с «Зенитом»

    Спортивный комментатор Нобель Арустамян поделился мнением о тратах руководства «Спартака» на трансферном рынке. По словам Арустамяна, красно-белые больше не являются той командой, которая экономит.

    «Спартак» сейчас самая богатая команда наряду с «Зенитом» в РФПЛ. Это уже не та команда, которая экономит. Клуб уже перешел черту в три миллиона евро в год в виде зарплаты. Адриано и Промес – пример. «Спартак» осуществил самый дорогой трансфер, Фернандо был куплен за 12 миллионов евро. Федун раньше не был готов так много вкладывать в команду. При Карпине клуб потратил много, но тогда футболистов покупали максимум за 6-8 миллионов евро», – сказал Арустамян.

    «Спартак» обеспечил себе чемпионство в текущем сезоне чемпионата России.

    Источник: Спорт FM

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    15.05.2017 21:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 16 мая 2017, 00:22

      Куда идут народные деньги? На Спартак..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 16 мая 2017, 00:21

      Ну вот что я говорил Россия устала уже, думаете все можно купить за бабло закрывать нужно спартаковский нац проэкт

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель > Zubo 16 мая 2017, 02:39

      да...недалёк ты в своих мыслях и суждениях,не далёк...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > Каратель 16 мая 2017, 09:29

      он просто тупой еблан

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 15 мая 2017, 23:01

      К Лиге Чемпионов Спартак,безусловно,усилится(2-3 игроками очень хорошего уровня).Леонид Федун достиг(по моему мнению) промежуточной цели-выиграв звание чемпиона России!Теперь цель-не только достойно,но и с хорошим результатом выступить в Лиге Чемпионов!К этому есть все предпосылки и наши пожелания!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 15 мая 2017, 21:23

      Сейчас доорется про самых богатых ... все будут цену ломить

      4
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