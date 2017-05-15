Арустамян: «Спартак» сейчас самая богатая команда РФПЛ наряду с «Зенитом»

Спортивный комментатор Нобель Арустамян поделился мнением о тратах руководства «Спартака» на трансферном рынке. По словам Арустамяна, красно-белые больше не являются той командой, которая экономит.

«Спартак» сейчас самая богатая команда наряду с «Зенитом» в РФПЛ. Это уже не та команда, которая экономит. Клуб уже перешел черту в три миллиона евро в год в виде зарплаты. Адриано и Промес – пример. «Спартак» осуществил самый дорогой трансфер, Фернандо был куплен за 12 миллионов евро. Федун раньше не был готов так много вкладывать в команду. При Карпине клуб потратил много, но тогда футболистов покупали максимум за 6-8 миллионов евро», – сказал Арустамян.

«Спартак» обеспечил себе чемпионство в текущем сезоне чемпионата России.