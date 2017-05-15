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  • Арустамян: «Спартак» сейчас самая богатая команда РФПЛ наряду с «Зенитом»

Арустамян: «Спартак» сейчас самая богатая команда РФПЛ наряду с «Зенитом»

15 мая 2017, 21:10
6

Спортивный комментатор Нобель Арустамян поделился мнением о тратах руководства «Спартака» на трансферном рынке. По словам Арустамяна, красно-белые больше не являются той командой, которая экономит.

«Спартак» сейчас самая богатая команда наряду с «Зенитом» в РФПЛ. Это уже не та команда, которая экономит. Клуб уже перешел черту в три миллиона евро в год в виде зарплаты. Адриано и Промес – пример. «Спартак» осуществил самый дорогой трансфер, Фернандо был куплен за 12 миллионов евро. Федун раньше не был готов так много вкладывать в команду. При Карпине клуб потратил много, но тогда футболистов покупали максимум за 6-8 миллионов евро», – сказал Арустамян.

«Спартак» обеспечил себе чемпионство в текущем сезоне чемпионата России.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандо Карпин Валерий Каррера Массимо Федун Леонид Арустамян Нобель
Комментарии (6)
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Atom2020
1494872622
Сейчас доорется про самых богатых ... все будут цену ломить
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Юрий Крутько
1494878482
К Лиге Чемпионов Спартак,безусловно,усилится(2-3 игроками очень хорошего уровня).Леонид Федун достиг(по моему мнению) промежуточной цели-выиграв звание чемпиона России!Теперь цель-не только достойно,но и с хорошим результатом выступить в Лиге Чемпионов!К этому есть все предпосылки и наши пожелания!
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Zubo
1494883276
Ну вот что я говорил Россия устала уже, думаете все можно купить за бабло закрывать нужно спартаковский нац проэкт
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Zubo
1494883325
Куда идут народные деньги? На Спартак..
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