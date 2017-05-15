«Томь» не прошла лицензирование на следующий сезон

«Томи» было отказано в получении лицензии, дающей право выступать в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне. Кроме того, лицензирование не прошли еще три клуба первого российского дивизиона.

«Томи» отказано в получении лицензии. У них есть время и возможность пройти апелляционную инстанцию. Помимо томского клуба в выдаче лицензии отказано «Кубани», «Факелу» и «Луч-Энергии», – сказал начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

Напомним, что томская команда покинет Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона и со следующего буде выступать в ФНЛ.