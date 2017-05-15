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    «Томь» не прошла лицензирование на следующий сезон

    «Томи» было отказано в получении лицензии, дающей право выступать в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне. Кроме того, лицензирование не прошли еще три клуба первого российского дивизиона.

    «Томи» отказано в получении лицензии. У них есть время и возможность пройти апелляционную инстанцию. Помимо томского клуба в выдаче лицензии отказано «Кубани», «Факелу» и «Луч-Энергии», – сказал начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

    Напомним, что томская команда покинет Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона и со следующего буде выступать в ФНЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.05.2017 17:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +264

      McDuff 16 мая 2017, 16:36

      от кого, от кого, а от Факела не ожидал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 16 мая 2017, 08:30

      не удивлён..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 15 мая 2017, 21:01

      А на. ....уя им эта ЛиценЗИЯ? ??

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 19:55

      Это уже хуже , чем копец ! Комментарии то когда будут по поводу лицензирования г-н ЕЛетин (от фразы "летите голуби - летите) . Почему все должны догадываться . ?

      0
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 15 мая 2017, 19:06

      все капец....

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 15 мая 2017, 18:19

      Удивительно. Лицензирование в РФПЛ год назад прошли, а теперь даже лицензию ФНЛ получить не могут. Интересно, по каким критериям выдаются эти лицензии.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Rainbringer 15 мая 2017, 18:56

      Ничего удивительного..
      Если зимой все,кого захотели забрать, разбежались по другим командам,как тараканы, то наверняка произошло что-то серьёзное...
      А футбольная лицензия-это не лицензия таксиста,тут нахлебников побольше... Одна КДК чего стоит..Да и всем остальным только ДАЙ,никто не скажет-ВОЗЬМИ..

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 15 мая 2017, 18:17

      Хреново это...
      Сейчас коршуны слетятся на молодых.. По идее там есть кем поживиться на перспективу...
      Интересно, Юрич пьющий?
      От таких новостей и непьющий забухает((

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