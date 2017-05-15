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  • Широков: «Борьба за четвертое место в РФПЛ здорово обострилась, теперь претендентов трое»

Широков: «Борьба за четвертое место в РФПЛ здорово обострилась, теперь претендентов трое»

15 мая 2017, 17:23
8

Экс-полузащитник «Краснодара», а ныне Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков считает, что «горожане» здорово осложнили себе борьбу за четвертое место, обладатель которого получит возможность выступить в следующем сезоне в Лиге Европы.

«Еще несколько туров назад мы предсказывали интересную борьбу за четвертое место, но тогда у «Краснодара» все же был неплохой отрыв. Однако краснодарцы умудрились его растерять за последние три тура, так что борьба еще больше обострилась. Причем претендуют на последнее еврокубковое место не два клуба, а три. И у всех претендентов на эту путевку впереди два сложных матча», – сказал Широков.

После 28-ми туров «Краснодар» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 46 очков. Идущие следом «Терек» и «Ростов» отстают на один балл.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Широков Роман
Комментарии (8)
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Bozigit
1494861920
Зря Терек отдал игру Анжи
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евгений сергеевичч
1494864315
что то краснадар с шалимовым ослаб
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dok66
1494867057
Галицкий , проснись !
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Gornostay
1494868453
Широков думает что мы не смотрим в таблицу)))) Очевидные вещи выдает за "анализ Широкова"
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арейская
1494892419
Хочется пожелать "Ростову" побед в оставшихся матчах, ну а кто там будет 4-5 неважно, важно ещё раз полюбоваться игрой ростовчан в еврокубках
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