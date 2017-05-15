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    Широков: «Борьба за четвертое место в РФПЛ здорово обострилась, теперь претендентов трое»

    Экс-полузащитник «Краснодара», а ныне Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков считает, что «горожане» здорово осложнили себе борьбу за четвертое место, обладатель которого получит возможность выступить в следующем сезоне в Лиге Европы.

    «Еще несколько туров назад мы предсказывали интересную борьбу за четвертое место, но тогда у «Краснодара» все же был неплохой отрыв. Однако краснодарцы умудрились его растерять за последние три тура, так что борьба еще больше обострилась. Причем претендуют на последнее еврокубковое место не два клуба, а три. И у всех претендентов на эту путевку впереди два сложных матча», – сказал Широков.

    После 28-ми туров «Краснодар» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 46 очков. Идущие следом «Терек» и «Ростов» отстают на один балл.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.05.2017 17:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 мая 2017, 02:53

      Хочется пожелать "Ростову" побед в оставшихся матчах, ну а кто там будет 4-5 неважно, важно ещё раз полюбоваться игрой ростовчан в еврокубках

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 15 мая 2017, 20:14

      Широков думает что мы не смотрим в таблицу))))
      Очевидные вещи выдает за "анализ Широкова"

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 19:50

      Галицкий , проснись !

      2
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк > dok66 15 мая 2017, 19:56

      Чё кричишь???Пускай спит,устал чилавек.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 15 мая 2017, 19:05

      что то краснадар с шалимовым ослаб

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская > евгений сергеевичч 16 мая 2017, 02:51

      Верно подмечено, вернуть Кононова и будет игра...

      0
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 15 мая 2017, 18:25

      Зря Терек отдал игру Анжи

      0
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit > Полбу Xуембей 15 мая 2017, 20:30

      Сомневаюсь что Анжи удалось в честной борьбе обыграть в гостях Терек. При этом проиграв дома Крыльям и с трудом свести матч в ничью с Томью. После игры с Анжи Терек выиграл к ряду четыре матча. Это не кажется для вас странным?

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