Широков: «Борьба за четвертое место в РФПЛ здорово обострилась, теперь претендентов трое»

Экс-полузащитник «Краснодара», а ныне Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков считает, что «горожане» здорово осложнили себе борьбу за четвертое место, обладатель которого получит возможность выступить в следующем сезоне в Лиге Европы.

«Еще несколько туров назад мы предсказывали интересную борьбу за четвертое место, но тогда у «Краснодара» все же был неплохой отрыв. Однако краснодарцы умудрились его растерять за последние три тура, так что борьба еще больше обострилась. Причем претендуют на последнее еврокубковое место не два клуба, а три. И у всех претендентов на эту путевку впереди два сложных матча», – сказал Широков.

После 28-ми туров «Краснодар» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 46 очков. Идущие следом «Терек» и «Ростов» отстают на один балл.