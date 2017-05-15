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    Заболотный заявил, что хочет выйти с «Тосно» в еврокубки и выиграть Лигу чемпионов с клубом из АПЛ

    Нападающий «Тосно» Антон Заболотный рассказал, что мечтает выступать с командой из Ленинградской области в еврокубках. Также 25-летний игрок признался, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов, защищая цвета одного из клубов АПЛ.

    «Есть ли у меня футбольная мечта? Если брать сперва скромно, то хочется пробиться в еврокубки с «Тосно». Для кого-то это означает что-то доказать, но мне именно хочется выйти на поле стадиона ЦСКА и сыграть против своих бывших партнеров, показать им, какой я сейчас спустя то время, которое прошло. Хочется выйти на рандеву с лучшим вратарем России, Игорем Акинфеевым. Это понятно, я думаю, что у каждого есть такое желание, задача.

    Если же говорить глобальнее, хотелось бы выиграть Лигу чемпионов. Наверное, это звучит наивно, но мне хочется выиграть Лигу чемпионов, выступая за клуб английской Премьер-лиги. Я туда стремлюсь, мое мышление настроено туда, хочу именно там оказаться однажды. Может это и звучит смешно и нескромно», – сказал Заболотный.

    В нынешнем розыгрыше ФНЛ Заболотный провел 30 матчей, записав на свой счет 13 мячей и пять голевых передач.

    Источник: Р-Спорт

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    15.05.2017 13:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 17 мая 2017, 21:43

      Дурачок какой то! Чего с клубом АПЛ то выигрывать ЛЧ? Ты попробуй с ТОСНО это сделать, а с клубом АПЛ и дурак выиграет!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 16 мая 2017, 11:41

      Ну, если только в PES 17))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2017, 18:02

      Во сне или на приставке выиграешь)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 мая 2017, 17:53

      Ну понесло придурка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      а013аа 15 мая 2017, 16:12

      Не смеши

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 15 мая 2017, 15:44

      он дурачек штоль?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Koshastiy 15 мая 2017, 15:04

      Это звучит не то что бы не скромно, это звучит о*уенно! Только с таким настроем можно стать крутым футболистом. Всегда мыслить на уровень выше.

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Koshastiy 15 мая 2017, 20:40

      По сути верно, по выражению не очень Я бы сказал амбициозный игрок-хорошо

      0
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      Рейтинг: 0

      cky3k 15 мая 2017, 14:09

      Нормально заявтл

      -1
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