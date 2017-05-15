Заболотный заявил, что хочет выйти с «Тосно» в еврокубки и выиграть Лигу чемпионов с клубом из АПЛ

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный рассказал, что мечтает выступать с командой из Ленинградской области в еврокубках. Также 25-летний игрок признался, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов, защищая цвета одного из клубов АПЛ.

«Есть ли у меня футбольная мечта? Если брать сперва скромно, то хочется пробиться в еврокубки с «Тосно». Для кого-то это означает что-то доказать, но мне именно хочется выйти на поле стадиона ЦСКА и сыграть против своих бывших партнеров, показать им, какой я сейчас спустя то время, которое прошло. Хочется выйти на рандеву с лучшим вратарем России, Игорем Акинфеевым. Это понятно, я думаю, что у каждого есть такое желание, задача.

Если же говорить глобальнее, хотелось бы выиграть Лигу чемпионов. Наверное, это звучит наивно, но мне хочется выиграть Лигу чемпионов, выступая за клуб английской Премьер-лиги. Я туда стремлюсь, мое мышление настроено туда, хочу именно там оказаться однажды. Может это и звучит смешно и нескромно», – сказал Заболотный.

В нынешнем розыгрыше ФНЛ Заболотный провел 30 матчей, записав на свой счет 13 мячей и пять голевых передач.