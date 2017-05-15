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  • Заболотный заявил, что хочет выйти с «Тосно» в еврокубки и выиграть Лигу чемпионов с клубом из АПЛ

Заболотный заявил, что хочет выйти с «Тосно» в еврокубки и выиграть Лигу чемпионов с клубом из АПЛ

15 мая 2017, 13:22
9

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный рассказал, что мечтает выступать с командой из Ленинградской области в еврокубках. Также 25-летний игрок признался, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов, защищая цвета одного из клубов АПЛ.

«Есть ли у меня футбольная мечта? Если брать сперва скромно, то хочется пробиться в еврокубки с «Тосно». Для кого-то это означает что-то доказать, но мне именно хочется выйти на поле стадиона ЦСКА и сыграть против своих бывших партнеров, показать им, какой я сейчас спустя то время, которое прошло. Хочется выйти на рандеву с лучшим вратарем России, Игорем Акинфеевым. Это понятно, я думаю, что у каждого есть такое желание, задача.

Если же говорить глобальнее, хотелось бы выиграть Лигу чемпионов. Наверное, это звучит наивно, но мне хочется выиграть Лигу чемпионов, выступая за клуб английской Премьер-лиги. Я туда стремлюсь, мое мышление настроено туда, хочу именно там оказаться однажды. Может это и звучит смешно и нескромно», – сказал Заболотный.

В нынешнем розыгрыше ФНЛ Заболотный провел 30 матчей, записав на свой счет 13 мячей и пять голевых передач.

Источник: Р-Спорт
Россия. ФНЛ Тосно Заболотный Антон
Комментарии (9)
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cky3k
1494846582
Нормально заявтл
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Koshastiy
1494849856
Это звучит не то что бы не скромно, это звучит о*уенно! Только с таким настроем можно стать крутым футболистом. Всегда мыслить на уровень выше.
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Barsuk52
1494852287
он дурачек штоль?
Ответить
а013аа
1494853935
Не смеши
Ответить
vladimir-7
1494860027
Ну понесло придурка.
Ответить
OfaZavr
1494860535
Во сне или на приставке выиграешь)))
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Xiko
1494924064
Ну, если только в PES 17))
Ответить
Fan Loko mik
1495046601
Дурачок какой то! Чего с клубом АПЛ то выигрывать ЛЧ? Ты попробуй с ТОСНО это сделать, а с клубом АПЛ и дурак выиграет!!!
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