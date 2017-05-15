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  • Ринат Билялетдинов считает главным разочарованием сезона «Зенит», а не «Рубин»

Ринат Билялетдинов считает главным разочарованием сезона «Зенит», а не «Рубин»

15 мая 2017, 12:08
6

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал мнение о командах-разочарованиях нынешнего сезона. Как считает специалист, первым в этом списке находится «Зенит», который не смог толком навязать «Спартаку» борьбу за чемпионство.

– «Рубин» для вас главное разочарование сезона?

– Да я бы не сказал. Слежу за всеми командами. У меня нет никакой неприязни к этому клубу. Ровно отношусь. А главное разочарование – это все-таки не «Рубин», а, пожалуй, «Зенит». Питерцы так и не нашли стабильной игры и не ведут до последнего тура борьбу за чемпионство.

– «Рубин» на втором месте со знаком «минус»?

– Нет. Дальше в этом грустном списке – ситуация в Томске… Понятно, что кто-то должен вылетать по спортивному принципу. Но заранее обречь команду на вылет в силу финансовых вещей… Жалко «Томь», жалко. А «Рубин», ну что тут сказать?

– Просто столько денег было потрачено на трансферы, а на выходе…

– Это да. Есть такая методика, за счет которой можно посчитать стоимость очка. То есть можно на досуге посчитать стоимость купленных игроков (сумму трансферов), сколько минут провел этот футболист и сколько очков набрала в этих матчах его команда. Так что тут «Зенит» рядом с «Рубином» по этому показателю не стоит. Казань здесь точно чемпион (смеeтся).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Билялетдинов Ринат
Комментарии (6)
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zenitforever2015
1494841422
Камни не на втором месте со знаком минус , а на первом! У них ещё есть шанс , надо отобрать очки у ЦСКА . Всё таки последняя игра перед своими зрителями.
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Павел Амурский
1494846731
А кого колышет его мнение и кто он такой?
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евгений сергеевичч
1494864474
Плохо он считает. Пусть калькулятор купит
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Fan Loko mik
1494869846
Конечно Рубин не является главным разочарованием сезона, просто это его уровень.
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