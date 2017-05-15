Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ринат Билялетдинов считает главным разочарованием сезона «Зенит», а не «Рубин»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал мнение о командах-разочарованиях нынешнего сезона. Как считает специалист, первым в этом списке находится «Зенит», который не смог толком навязать «Спартаку» борьбу за чемпионство.

    – «Рубин» для вас главное разочарование сезона?

    – Да я бы не сказал. Слежу за всеми командами. У меня нет никакой неприязни к этому клубу. Ровно отношусь. А главное разочарование – это все-таки не «Рубин», а, пожалуй, «Зенит». Питерцы так и не нашли стабильной игры и не ведут до последнего тура борьбу за чемпионство.

    – «Рубин» на втором месте со знаком «минус»?

    – Нет. Дальше в этом грустном списке – ситуация в Томске… Понятно, что кто-то должен вылетать по спортивному принципу. Но заранее обречь команду на вылет в силу финансовых вещей… Жалко «Томь», жалко. А «Рубин», ну что тут сказать?

    – Просто столько денег было потрачено на трансферы, а на выходе…

    – Это да. Есть такая методика, за счет которой можно посчитать стоимость очка. То есть можно на досуге посчитать стоимость купленных игроков (сумму трансферов), сколько минут провел этот футболист и сколько очков набрала в этих матчах его команда. Так что тут «Зенит» рядом с «Рубином» по этому показателю не стоит. Казань здесь точно чемпион (смеeтся).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2017 12:08
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 мая 2017, 20:37

      Конечно Рубин не является главным разочарованием сезона, просто это его уровень.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 15 мая 2017, 19:07

      Плохо он считает. Пусть калькулятор купит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 15 мая 2017, 14:12

      А кого колышет его мнение и кто он такой?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > Павел Амурский 15 мая 2017, 14:25

      почему то его кто-то спрашивает, а твое мнение точно никому не нужно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 15 мая 2017, 12:43

      Камни не на втором месте со знаком минус , а на первом! У них ещё есть шанс , надо отобрать очки у ЦСКА . Всё таки последняя игра перед своими зрителями.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > zenitforever2015 15 мая 2017, 14:07

      Твои слова да Бугу в уши.)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11