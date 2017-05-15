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  • ФФУ будет расследовать факт утечки информации о зарплате Коллины

ФФУ будет расследовать факт утечки информации о зарплате Коллины

15 мая 2017, 11:28
5

Член исполкома федерации футбола Украины Артем Франков пообещал выяснить каким образом общественности стала известна сумма контракта с куратором судейского корпуса Пьерлуиджой Коллиной.

«Факт подобной публикации (речь идет об утечке служебной и конфиденциальной информации) является поводом для расследования со стороны службы безопасности ФФУ, а также комитета по этике и честной игре.

Во всяком случае, я именно таким образом поставлю вопрос перед коллегами: запросить администрацию насчет подлинности контрактов, где они хранились и каковы возможные пути утечки.

Это помимо других вопросов, которые следует рассмотреть комитету. В то, что кто-то слил документы за деньги, не верю. Нигде, никак и никогда, у нас это не принято. Значит – qui prodest, кому выгодно. Значит, соответствующее СМИ использовано в своих интересах и должно четко понимать, где тут чьи интересы», – приводит слова Франкова Matchday.

Напомним, ранее появилась информация, что Коллина зарабатывает в своей должности около двух миллионов евро в год.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Плей-офф
Комментарии (5)
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Kuban-Krasnodar
1494837630
Все нормально!Це ж европа
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Добрый Бобер
1494843188
Опять под Путина копают.
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Архипелаг Гуляк
1494850895
Это жы страна Шароварня,там на 10 вышиванок 11 предателей.Какие могут быть секреты???
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neveldomha
1494854208
Калина тоже в шоке. Он то налоги с 2 миллионов гривняных бумажек платит, а тут такая подстава. Оказывается ему в евро начисляют.
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dok66
1494857150
И что это так ребята засуетились ? Или Калина им отстегивает % .
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