ФФУ будет расследовать факт утечки информации о зарплате Коллины

Член исполкома федерации футбола Украины Артем Франков пообещал выяснить каким образом общественности стала известна сумма контракта с куратором судейского корпуса Пьерлуиджой Коллиной.

«Факт подобной публикации (речь идет об утечке служебной и конфиденциальной информации) является поводом для расследования со стороны службы безопасности ФФУ, а также комитета по этике и честной игре.

Во всяком случае, я именно таким образом поставлю вопрос перед коллегами: запросить администрацию насчет подлинности контрактов, где они хранились и каковы возможные пути утечки.

Это помимо других вопросов, которые следует рассмотреть комитету. В то, что кто-то слил документы за деньги, не верю. Нигде, никак и никогда, у нас это не принято. Значит – qui prodest, кому выгодно. Значит, соответствующее СМИ использовано в своих интересах и должно четко понимать, где тут чьи интересы», – приводит слова Франкова Matchday.

Напомним, ранее появилась информация, что Коллина зарабатывает в своей должности около двух миллионов евро в год.