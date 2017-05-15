Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФФУ будет расследовать факт утечки информации о зарплате Коллины

    Член исполкома федерации футбола Украины Артем Франков пообещал выяснить каким образом общественности стала известна сумма контракта с куратором судейского корпуса Пьерлуиджой Коллиной.

    «Факт подобной публикации (речь идет об утечке служебной и конфиденциальной информации) является поводом для расследования со стороны службы безопасности ФФУ, а также комитета по этике и честной игре.

    Во всяком случае, я именно таким образом поставлю вопрос перед коллегами: запросить администрацию насчет подлинности контрактов, где они хранились и каковы возможные пути утечки.

    Это помимо других вопросов, которые следует рассмотреть комитету. В то, что кто-то слил документы за деньги, не верю. Нигде, никак и никогда, у нас это не принято. Значит – qui prodest, кому выгодно. Значит, соответствующее СМИ использовано в своих интересах и должно четко понимать, где тут чьи интересы», – приводит слова Франкова Matchday.

    Напомним, ранее появилась информация, что Коллина зарабатывает в своей должности около двух миллионов евро в год.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2017 11:28
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 17:05

      И что это так ребята засуетились ? Или Калина им отстегивает % .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 15 мая 2017, 16:16

      Калина тоже в шоке. Он то налоги с 2 миллионов гривняных бумажек платит, а тут такая подстава. Оказывается ему в евро начисляют.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 15 мая 2017, 15:21

      Это жы страна Шароварня,там на 10 вышиванок 11 предателей.Какие могут быть секреты???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 15 мая 2017, 13:13

      Опять под Путина копают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      Kuban-Krasnodar 15 мая 2017, 11:40

      Все нормально!Це ж европа

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11