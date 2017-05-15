Рыжиков: «Из-за своих ошибок получили четыре гола от «Ростова»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков назвал главные причины поражения в выездном матче 28-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом». По его словам, казанцам не удалось должным образом сыграть на стандартных положениях у своих ворот.

«У нас не очень-то получилось ликвидировать козыри «Ростова» – стандартные положения, контратаки. Из-за своих ошибок получили четыре гола. У нас есть еще два матча, и можно двумя удачными играми закрыть этот неудачный сезон.

В конце «Ростов» расслабился, а наши игроки продолжали гнуть свою линию и забили два мяча. Честь им и хвала. За одну-две недели не решаются те проблемы, которые у нас есть в игровом плане. «Ростов» – обученная команда, и они использовали наши ошибки», – сказал Рыжиков.

Матч 28-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Рубин» завершился со счетом 4:2.