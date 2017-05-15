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    Рыжиков: «Из-за своих ошибок получили четыре гола от «Ростова»

    Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков назвал главные причины поражения в выездном матче 28-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом». По его словам, казанцам не удалось должным образом сыграть на стандартных положениях у своих ворот.

    «У нас не очень-то получилось ликвидировать козыри «Ростова» – стандартные положения, контратаки. Из-за своих ошибок получили четыре гола. У нас есть еще два матча, и можно двумя удачными играми закрыть этот неудачный сезон.

    В конце «Ростов» расслабился, а наши игроки продолжали гнуть свою линию и забили два мяча. Честь им и хвала. За одну-две недели не решаются те проблемы, которые у нас есть в игровом плане. «Ростов» – обученная команда, и они использовали наши ошибки», – сказал Рыжиков.

    Матч 28-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Рубин» завершился со счетом 4:2.

    Источник: ФК «Рубин»

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    15.05.2017 10:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 15 мая 2017, 21:27

      Когда уже Санчеса на скамейку посадят?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 мая 2017, 15:15

      Рстов сыграл в свою силу,вы провалили матч

      0
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    • ...
      Рейтинг: +712

      Cipolino 15 мая 2017, 10:58

      Так это Ростов играл так,что не ошибаться вы не могли.

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