Алекс: «Чемпионство «Спартака» – это великолепная новость»

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс поздравил команду с чемпионством в РФПЛ. Московский клуб оформил золото первенства за тура до окончания первенства.

«Чемпионство «Спартака» – это великолепная новость. Болельщики клуба во всем мире заслужили эту победу, я поздравляю их всех. Конечно, я помню Комбаровых, с которыми мы играли, и вообще, я всегда помню о «Спартаке»! Меня расстраивает только одно – то, что я так и не стал чемпионом России с красно-белыми», – заявил Алекс.

Бразилец выступал за «Спартак» с 2009 по 2011 год, сыграв за красно-белых 54 матча, в которых забил 15 голов.