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    Алекс: «Чемпионство «Спартака» – это великолепная новость»

    Бывший полузащитник «Спартака» Алекс поздравил команду с чемпионством в РФПЛ. Московский клуб оформил золото первенства за тура до окончания первенства.

    «Чемпионство «Спартака» – это великолепная новость. Болельщики клуба во всем мире заслужили эту победу, я поздравляю их всех. Конечно, я помню Комбаровых, с которыми мы играли, и вообще, я всегда помню о «Спартаке»! Меня расстраивает только одно – то, что я так и не стал чемпионом России с красно-белыми», – заявил Алекс.

    Бразилец выступал за «Спартак» с 2009 по 2011 год, сыграв за красно-белых 54 матча, в которых забил 15 голов.

    Источник: ТАСС

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    14.05.2017 10:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 14 мая 2017, 19:52

      А какие штрафные он заколачивал,просто класс,вот бы сейчас такого.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2017, 17:51

      Спасибо Алекс! Помним и уважаем.

      1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 14 мая 2017, 14:37

      Алекс-лучший !

      3
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      Рейтинг: +37

      раптор62 14 мая 2017, 14:31

      да такого как алекс сейчас бы и можно хоронить любого

      4
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 14 мая 2017, 12:51

      сейчас бы в команду такого Алекса, Жано и Попов конечно тоже неплохие, но с бразильцем не сравнить

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 мая 2017, 11:42

      жаль, что без тебя

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 14 мая 2017, 11:02

      Эх, Алёша! Чутка вы тогда не дожали... Ты, Велик, Быстров-сука играли-то здорово.

      9
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      Рейтинг: +2697

      turist82 14 мая 2017, 10:56

      Эх как же он играл...на пару с Велликом рвали соперника просто ) Точнейшие пасы, ювелирные просто. Штрафные без промаха. Помним )

      11
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > turist82 14 мая 2017, 11:01

      хоть и не являюсь фанатом Спартака, но игру Алекса помню отчетливо... на мой взгляд он входит в 3-ку лучших Легионеров Спартака за все время... а уж из бразильцев 100% он лучших! вообще по началу думал он сыграет 2 сезона в Спартаке и окажется в топ клубе... Но он выбрал Коринтианс, наверное тогда для него это было необходимо) все таки у бразильцев есть причуду в виде тоски по родине)

      8
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > RedGreenHooligan 14 мая 2017, 11:17

      Умел же увидеть окошко для паса, чтоб всю оборону вместе с опорной зоной разрезать и оставить у разбитого корыта )))

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