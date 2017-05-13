Гаджиев: «У одного Гасилина было столько моментов, сколько не было у всего «Спартака»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча 28-го тура РФПЛ, в котором пермский клуб потерпел поражение от «Спартака» (0:1). По словам специалиста, его подопечные имели гораздо больше опасных моментов, чем соперник.

«Не могу сказать, что огорчен сегодняшней игрой. Результатом – да, но думаю у нас больше было реальных шансов, чтобы забить. У «Спартака» же был всего один момент, и он его использовал. Грубая ошибка, конечно, была на фланге, дали спокойно разыграть.

В остальном играли хорошо. Я доволен игрой своих футболистов. У одного Гасилина было столько моментов, сколько не было у всего «Спартака», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Матч ТВ».