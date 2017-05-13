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  • Гаджиев: «У одного Гасилина было столько моментов, сколько не было у всего «Спартака»

Гаджиев: «У одного Гасилина было столько моментов, сколько не было у всего «Спартака»

13 мая 2017, 16:46
8

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча 28-го тура РФПЛ, в котором пермский клуб потерпел поражение от «Спартака» (0:1). По словам специалиста, его подопечные имели гораздо больше опасных моментов, чем соперник.

«Не могу сказать, что огорчен сегодняшней игрой. Результатом – да, но думаю у нас больше было реальных шансов, чтобы забить. У «Спартака» же был всего один момент, и он его использовал. Грубая ошибка, конечно, была на фланге, дали спокойно разыграть.

В остальном играли хорошо. Я доволен игрой своих футболистов. У одного Гасилина было столько моментов, сколько не было у всего «Спартака», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Гаджиев Гаджи
Комментарии (8)
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Decorhome
1494683306
исполнение подвело
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Тони Монтана Б
1494683402
а толку то 0 от моментов.
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policepnz
1494683528
еб"ный бомбардирик не хочеи обновлять 66 очков)) пох Спартак +10 Чемпион!!!!!!!!
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rammax fcsm
1494683931
Доволен он.... Моменты, хорошо, реальные шансы - пустой трёп. На табло посмотри, да?
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policepnz
1494684064
Так Спартаку все было в полубухе экспериментом) Вперед рвем ТереК
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Диктор
1494684229
Так надо было реализовывать а не скулить после матча.
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nik55
1494689401
и кто мешал забить ?
Ответить
OfaZavr
1494690097
Счёт на табло!
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