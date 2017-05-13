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    Гаджиев: «У одного Гасилина было столько моментов, сколько не было у всего «Спартака»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча 28-го тура РФПЛ, в котором пермский клуб потерпел поражение от «Спартака» (0:1). По словам специалиста, его подопечные имели гораздо больше опасных моментов, чем соперник.

    «Не могу сказать, что огорчен сегодняшней игрой. Результатом – да, но думаю у нас больше было реальных шансов, чтобы забить. У «Спартака» же был всего один момент, и он его использовал. Грубая ошибка, конечно, была на фланге, дали спокойно разыграть.

    В остальном играли хорошо. Я доволен игрой своих футболистов. У одного Гасилина было столько моментов, сколько не было у всего «Спартака», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 16:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2017, 18:41

      Счёт на табло!

      1
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      Рейтинг: +8019

      nik55 13 мая 2017, 18:30

      и кто мешал забить ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 мая 2017, 17:03

      Так надо было реализовывать а не скулить после матча.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 13 мая 2017, 17:01

      Так Спартаку все было в полубухе экспериментом) Вперед рвем ТереК

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 13 мая 2017, 16:58

      Доволен он.... Моменты, хорошо, реальные шансы - пустой трёп. На табло посмотри, да?

      1
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      Рейтинг: +427

      policepnz 13 мая 2017, 16:52

      еб"ный бомбардирик не хочеи обновлять 66 очков)) пох Спартак +10 Чемпион!!!!!!!!

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 13 мая 2017, 16:50

      а толку то 0 от моментов.

      2
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 мая 2017, 16:48

      исполнение подвело

      2
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