Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА и «Зенит» гарантировали себе медали РФПЛ

    В матче 28-го тура РФПЛ «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Уралом» (1:1) и потерял шансы попасть в тройку сильнейших по итогам нынешнего сезона.

    На данный момент «быки» отстают от идущего на третьем месте «Зенита» на шесть очков и не смогут обойти петербургский клуб по дополнительным показателям, даже если сравняются с сине-бело-голубыми. От занимающего вторую позицию ЦСКА краснодарская команда отстает на 10 баллов.

    Таким образом, ЦСКА и «Зенит» гарантировали себе медали по итогам нынешнего сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2017 15:36
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 14 мая 2017, 09:05

      а кто-то сомневался?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 13 мая 2017, 16:28

      да в общем никто и не сомневался . Краснодар , Ростов , Терек все таки на 2-3 место не тянут в силу разных причин .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH > карасевщина 14 мая 2017, 07:13

      Как уже надоели эти "бла бла бла"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 16:18

      Молодцы!! Поздравляем!!!! Теперь разберитесь -кто где будет играть? Лига Чемпионов или Европы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 мая 2017, 15:48

      Правда отливы у всех разные

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11