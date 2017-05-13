ЦСКА и «Зенит» гарантировали себе медали РФПЛ

В матче 28-го тура РФПЛ «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Уралом» (1:1) и потерял шансы попасть в тройку сильнейших по итогам нынешнего сезона.

На данный момент «быки» отстают от идущего на третьем месте «Зенита» на шесть очков и не смогут обойти петербургский клуб по дополнительным показателям, даже если сравняются с сине-бело-голубыми. От занимающего вторую позицию ЦСКА краснодарская команда отстает на 10 баллов.

Таким образом, ЦСКА и «Зенит» гарантировали себе медали по итогам нынешнего сезона.