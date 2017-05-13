Гол Клаэссона спас «Краснодар» от проигрыша в матче с «Уралом»

Я верю в Галицкого! Постепенно-постепенно, скоро из академии должны ребята подтянуться. Краснодар должен быть лидером!
В рамках 28-го тура РФПЛ «Урал» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1.
Счет в этой встрече открыли футболисты «Урала». Защитник «Краснодара» Налдо забил в свои ворота. В компенсированное время «быки» ушли от поражения благодаря голу Виктора Клаэссона.
Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.
ГЛ! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #УралКраснодар 1:0 42' Налдо (автогол) pic.twitter.com/v2y0lHD62v— РФПЛ (@rfpl) 13 мая 2017 г.
ГЛ! @FCKrasnodar#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #УралКраснодар 1:1 90+2' Виктор Классон pic.twitter.com/aq5Qz5ARY3— РФПЛ (@rfpl) 13 мая 2017 г.