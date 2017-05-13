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    Гол Клаэссона спас «Краснодар» от проигрыша в матче с «Уралом»

    В рамках 28-го тура РФПЛ «Урал» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1.

    Счет в этой встрече открыли футболисты «Урала». Защитник «Краснодара» Налдо забил в свои ворота. В компенсированное время «быки» ушли от поражения благодаря голу Виктора Клаэссона.

    Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.

    Источник: Twitter

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    13.05.2017 14:06
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 13 мая 2017, 17:30

      Я верю в Галицкого! Постепенно-постепенно, скоро из академии должны ребята подтянуться. Краснодар должен быть лидером!

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 13 мая 2017, 17:15

      Удержим четвертое место не удержим, Шалимова надо убирать, иначе в следующим сезоне с таким так называемым тренером, Краснодару кирдык будет

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 мая 2017, 17:08

      Скоро Шалимову крышка-бах бабах.

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      Рейтинг: +6909

      sochi-2013 13 мая 2017, 16:32

      Я зол!!!!!!!!

      Очень надеюсь, что в еврокубки попадут, но игру надо менять, а то получится- Ростов не пустили, и сами обделаются.

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 13 мая 2017, 16:17

      пппццццц!!!!!!!Товарищ Галицкий!Неужели Вам не видно что господин Шалимов загоняет команду в тупик????Вам подсказать где в Краснодаре хорошая "Оптика"?Обидно за хорошую,интересную команду,которая радовала своей игрой множество болельщиков.....Обидно что в прошедшем времени....Ну а Урал молодцы!Жаль что упустили результат!ВСЁ!

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 мая 2017, 15:59

      Жаль , Урал не дотерпел . Но Краснодар совсем перестает нравиться . Что происходит ? Шалимов совсем сдулся . пора в РФПЛ . Удивляет Галицкий , с его то чуйкой , поменять тренера , который собственно и создал команду . . После этого Краснодар и посыпался. .

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 13 мая 2017, 15:34

      Что то быки совсем сдулись...

      0
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 13 мая 2017, 15:29

      Нестабилен Краснодар. Шалимов brexit

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 мая 2017, 15:08

      вроде 21 век на дворе, а видео голов выкладывают как будто на нокию 3310 снимали... позор...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 мая 2017, 15:05

      отскочил краснодар в конце.... шалимов,видимо,отставки добивается

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