Гол Клаэссона спас «Краснодар» от проигрыша в матче с «Уралом»

В рамках 28-го тура РФПЛ «Урал» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1.
Счет в этой встрече открыли футболисты «Урала». Защитник «Краснодара» Налдо забил в свои ворота. В компенсированное время «быки» ушли от поражения благодаря голу Виктора Клаэссона.
Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Twitter
Очень надеюсь, что в еврокубки попадут, но игру надо менять, а то получится- Ростов не пустили, и сами обделаются.