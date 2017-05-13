Гол Клаэссона спас «Краснодар» от проигрыша в матче с «Уралом»

В рамках 28-го тура РФПЛ «Урал» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1.

Счет в этой встрече открыли футболисты «Урала». Защитник «Краснодара» Налдо забил в свои ворота. В компенсированное время «быки» ушли от поражения благодаря голу Виктора Клаэссона.

Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.

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