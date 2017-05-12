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    РФПЛ. ЦСКА крупно обыграл «Арсенал», Чалов оформил дубль

    ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России разгромил «Арсенал» со счетом 3:0. Бибрас Натхо отличился ударом с пенальти, Федор Чалов оформил дубль.

    Подопечные Виктора Гончаренко сохранили вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ. Тульская команда осталась на 15-м месте.

    Россия. Премьер-лига. 28-й тур

    ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:0 (2:0) Прямая текстовая трансляция

    Голы: 1:0 – Натхо (с пенальти); 2:0 – Чалов, 41; 3:0 – Чалов, 53.

    ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум (Кучаев, 87), Фернандес, Натхо, Головин (Тошич, 77), Витиньо, Чалов (Жамалетдинов, 67).

    Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Комбаров, Беляев, Сунцу, Вергара, Александров (Хагуш, 86), Горбатенко, Максимов, Бурчану, Власов (Шевченко, 63), Расич.

    Предупреждения: нет – Сунцу, 29; Комбаров, 88.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2017 21:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 мая 2017, 10:20

      Чалов и Головин - решайте, нужна новая кровь!

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 13 мая 2017, 08:11

      Федя красава, доморощенная молодежь наступает старикам на пятки, как понимаю Гончаренко правильно делает, что привлекает молодежь...

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 мая 2017, 23:21

      Все по делу . ЦСКА явно сильнее . Ну а Кирьякову и Семшову - удачи и остаться в ПФЛ .

      1
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      Рейтинг: +170

      Gotvig 12 мая 2017, 22:30

      Месть СПАРТАКУ? Собрались, такие крутые. УЙ вам!!! СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!!!! И АРСЕНАЛ ОСТАНЕТСЯ

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 12 мая 2017, 22:09

      Федор молодец!

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 мая 2017, 21:55

      Гроссмейстерская победа! Особенно приятно за Фёдора Чалова. Прогресс налицо. Стало меньше нервозности и лишних движений с мячом. Результат: два забитых мяча и заработанный пенальти, хотя Власов явно погорячился и совершенно зря Фёдора сзади подсёк. Мог бы сыграть и в мяч.
      Матч очень показателен в том смысле, что всегда нужно даже при подавляющем преимуществе иметь задел в два или три мяча. Иначе может быть неприятность. Тульский «Арсенал» сегодня весь матч не атаковал. Ну ничего у него не получалось в смысле контратак, ибо армейцы плотно контролировали центр поля и выигрывали подборы. А мяч свой мог забить запросто, будь Кирилл Комбаров поточнее. Упустил его Щенников, проспал момент, и тот в упор с дальней передачи бил по воротам Акинфеева. Так там ни Игорь, ни Буффон, никто бы спасти ворота не смог. Тут была одна явная позиционная ошибка защитника, а бывают ещё и непредсказуемые рикошеты. Вывод такой: запас мячей даже при подавляющем преимуществе нужно иметь всегда!

      3
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 12 мая 2017, 21:42

      Чалов начал играть лучше ,это хорошо, может теперь в ЦСКА будет больше молодежи в основу пробиваться , хоть в этом в большей степени и виновата трансферная несостоятельность , но все же приятно когда воспитанник клуба пробивается в основу.

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 12 мая 2017, 21:29

      С победой!!! Чалов отлично отыграл! да и остальные тоже.

      4
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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА 12 мая 2017, 21:28

      ОТЛИЧНО

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 12 мая 2017, 21:26

      Кучаев успел))))

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