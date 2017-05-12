РФПЛ. ЦСКА крупно обыграл «Арсенал», Чалов оформил дубль

ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России разгромил «Арсенал» со счетом 3:0. Бибрас Натхо отличился ударом с пенальти, Федор Чалов оформил дубль.

Подопечные Виктора Гончаренко сохранили вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ. Тульская команда осталась на 15-м месте.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:0 (2:0) Прямая текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Натхо (с пенальти); 2:0 – Чалов, 41; 3:0 – Чалов, 53.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум (Кучаев, 87), Фернандес, Натхо, Головин (Тошич, 77), Витиньо, Чалов (Жамалетдинов, 67).

Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Комбаров, Беляев, Сунцу, Вергара, Александров (Хагуш, 86), Горбатенко, Максимов, Бурчану, Власов (Шевченко, 63), Расич.

Предупреждения: нет – Сунцу, 29; Комбаров, 88.

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