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РФПЛ. ЦСКА крупно обыграл «Арсенал», Чалов оформил дубль

12 мая 2017, 21:25
20

ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России разгромил «Арсенал» со счетом 3:0. Бибрас Натхо отличился ударом с пенальти, Федор Чалов оформил дубль.

Подопечные Виктора Гончаренко сохранили вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ. Тульская команда осталась на 15-м месте.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:0 (2:0) Прямая текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Натхо (с пенальти); 2:0 – Чалов, 41; 3:0 – Чалов, 53.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум (Кучаев, 87), Фернандес, Натхо, Головин (Тошич, 77), Витиньо, Чалов (Жамалетдинов, 67).

Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Комбаров, Беляев, Сунцу, Вергара, Александров (Хагуш, 86), Горбатенко, Максимов, Бурчану, Власов (Шевченко, 63), Расич.

Предупреждения: нет – Сунцу, 29; Комбаров, 88.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал
Комментарии (20)
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dddolphin
1494613589
Ну вот! Просыпается Федор!
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Паук за ЦСКА
1494613706
ОТЛИЧНО
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SunRomeS
1494613774
С победой!!! Чалов отлично отыграл! да и остальные тоже.
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Arrow10
1494614536
Чалов начал играть лучше ,это хорошо, может теперь в ЦСКА будет больше молодежи в основу пробиваться , хоть в этом в большей степени и виновата трансферная несостоятельность , но все же приятно когда воспитанник клуба пробивается в основу.
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cska-62
1494615321
Гроссмейстерская победа! Особенно приятно за Фёдора Чалова. Прогресс налицо. Стало меньше нервозности и лишних движений с мячом. Результат: два забитых мяча и заработанный пенальти, хотя Власов явно погорячился и совершенно зря Фёдора сзади подсёк. Мог бы сыграть и в мяч. Матч очень показателен в том смысле, что всегда нужно даже при подавляющем преимуществе иметь задел в два или три мяча. Иначе может быть неприятность. Тульский «Арсенал» сегодня весь матч не атаковал. Ну ничего у него не получалось в смысле контратак, ибо армейцы плотно контролировали центр поля и выигрывали подборы. А мяч свой мог забить запросто, будь Кирилл Комбаров поточнее. Упустил его Щенников, проспал момент, и тот в упор с дальней передачи бил по воротам Акинфеева. Так там ни Игорь, ни Буффон, никто бы спасти ворота не смог. Тут была одна явная позиционная ошибка защитника, а бывают ещё и непредсказуемые рикошеты. Вывод такой: запас мячей даже при подавляющем преимуществе нужно иметь всегда!
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prtcs
1494616175
Федор молодец!
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Gotvig
1494617402
Месть СПАРТАКУ? Собрались, такие крутые. УЙ вам!!! СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!!!! И АРСЕНАЛ ОСТАНЕТСЯ
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dok66
1494620476
Все по делу . ЦСКА явно сильнее . Ну а Кирьякову и Семшову - удачи и остаться в ПФЛ .
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pegas1276
1494652290
Федя красава, доморощенная молодежь наступает старикам на пятки, как понимаю Гончаренко правильно делает, что привлекает молодежь...
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ItalianFootball
1494660033
Чалов и Головин - решайте, нужна новая кровь!
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