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    Савин стал послом Самары на ЧМ-2018

    Бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин стал послом Самары, города-организатора чемпионата мира 2018 года.

    Сообщается, что 12 мая Савин посетил строительную площадку «Самара Арены», которая примет матчи мундиаля.

    «Самара – футбольный город, и теперь в нем будет такой классный современный стадион. Всегда рад побывать здесь, мою игру за «Крылья» мы вспоминали даже с Леонидом Слуцким во время нашей встрече в Лондоне. Это было замечательное время, и я невероятно рад, что стану частью команды послов Самары как города — организатора чемпионата мира», — приводит слова Савина Welcome2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2017 13:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 12 мая 2017, 14:03

      ВЭЛКАМ, Й О П Т !!!

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