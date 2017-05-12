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Савин стал послом Самары на ЧМ-2018

12 мая 2017, 13:40
1

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин стал послом Самары, города-организатора чемпионата мира 2018 года.

Сообщается, что 12 мая Савин посетил строительную площадку «Самара Арены», которая примет матчи мундиаля.

«Самара – футбольный город, и теперь в нем будет такой классный современный стадион. Всегда рад побывать здесь, мою игру за «Крылья» мы вспоминали даже с Леонидом Слуцким во время нашей встрече в Лондоне. Это было замечательное время, и я невероятно рад, что стану частью команды послов Самары как города — организатора чемпионата мира», — приводит слова Савина Welcome2018.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Савин Евгений
Комментарии (1)
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Васьок86
1494587029
ВЭЛКАМ, Й О П Т !!!
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