Савин стал послом Самары на ЧМ-2018

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин стал послом Самары, города-организатора чемпионата мира 2018 года.

Сообщается, что 12 мая Савин посетил строительную площадку «Самара Арены», которая примет матчи мундиаля.

«Самара – футбольный город, и теперь в нем будет такой классный современный стадион. Всегда рад побывать здесь, мою игру за «Крылья» мы вспоминали даже с Леонидом Слуцким во время нашей встрече в Лондоне. Это было замечательное время, и я невероятно рад, что стану частью команды послов Самары как города — организатора чемпионата мира», — приводит слова Савина Welcome2018.