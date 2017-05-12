Чалов ждет тяжелой игры против «Арсенала»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов не ждет легкой игры с «Арсеналом» в рамках 28-го тура чемпионата России. По его словам, тулякам нужны очки не меньше, чем ЦСКА.

«Игра будет тяжелой. Могу представить, как немосковские команды хотят проявить себя в матчах с лидерами, тем более на таком красавце стадионе. Наверное, для них это в сто раз приятнее, чем обыграть кого-то из своих конкурентов.

Впрочем, «Арсеналу» теперь все равно где играть. Они вынуждены цепляться за каждое очко», – считает Чалов.

Матч 28-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Арсенал» состоится в пятницу, 12 мая, в 19:30 по московскому времени.