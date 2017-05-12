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Чалов ждет тяжелой игры против «Арсенала»

12 мая 2017, 11:40
5

Нападающий ЦСКА Федор Чалов не ждет легкой игры с «Арсеналом» в рамках 28-го тура чемпионата России. По его словам, тулякам нужны очки не меньше, чем ЦСКА.

«Игра будет тяжелой. Могу представить, как немосковские команды хотят проявить себя в матчах с лидерами, тем более на таком красавце стадионе. Наверное, для них это в сто раз приятнее, чем обыграть кого-то из своих конкурентов.

Впрочем, «Арсеналу» теперь все равно где играть. Они вынуждены цепляться за каждое очко», – считает Чалов.

Матч 28-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Арсенал» состоится в пятницу, 12 мая, в 19:30 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Чалов Федор
Комментарии (5)
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sergkrasnodar23
1494581156
Прям устал бедолага. в его возрасте еще бегать и бегать.
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пряник929
1494586184
Может они все устали и сольют Арсеналу? Пусть меньше отдыхаютпо кабакам
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champion_cska
1494592579
ЦСКА уверенно одержит победу над Арсеналом из Тулы. Вперед ЦСКА!
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Эд1970
1494594067
Молодец парень если будешь играть так и дальше вытеснишь Ионова из основы.
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serhz
1494597145
Только вот почему трансляция начинается в 19:40 ?? --видимо Канделюшке нравится итальянский хоккей !! , и это не в первый раз .
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