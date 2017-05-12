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    Чалов ждет тяжелой игры против «Арсенала»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов не ждет легкой игры с «Арсеналом» в рамках 28-го тура чемпионата России. По его словам, тулякам нужны очки не меньше, чем ЦСКА.

    «Игра будет тяжелой. Могу представить, как немосковские команды хотят проявить себя в матчах с лидерами, тем более на таком красавце стадионе. Наверное, для них это в сто раз приятнее, чем обыграть кого-то из своих конкурентов.

    Впрочем, «Арсеналу» теперь все равно где играть. Они вынуждены цепляться за каждое очко», – считает Чалов.

    Матч 28-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Арсенал» состоится в пятницу, 12 мая, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.05.2017 11:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +281

      serhz 12 мая 2017, 16:52

      Только вот почему трансляция начинается в 19:40 ?? --видимо Канделюшке нравится итальянский хоккей !! , и это не в первый раз .

      0
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 12 мая 2017, 16:01

      Молодец парень если будешь играть так и дальше вытеснишь Ионова из основы.

      0
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      Рейтинг: +40

      champion_cska 12 мая 2017, 15:36

      ЦСКА уверенно одержит победу над Арсеналом из Тулы. Вперед ЦСКА!

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 мая 2017, 13:49

      Может они все устали и сольют Арсеналу? Пусть меньше отдыхаютпо кабакам

      0
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 12 мая 2017, 12:25

      Прям устал бедолага. в его возрасте еще бегать и бегать.

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