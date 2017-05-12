Вальбуэна разочарован вылетом «Лиона» из Лиги Европы

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна признался, что разочарован вылетом своей команды из Лиги Европы. По его словам, слишком многое зависело от результата первой встречи с «Аяксом».

«Сейчас мы испытываем разочарование и печаль, потому что сделали все возможное, чтобы отыграть результат первого матча. Этот матч является отражением всего нашего сезона. Мы не смогли забить важный четвертый гол.

Но сегодня мы не можем сожалеть, так как потеряли финал в первом матче. Слишком многое было решено в нем. «Лион» был слишком противоречив в результатах и качестве игры по ходу этого сезона», – считает Вальбуэна.

В ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Лион» на своем поле обыграл «Аякс» со счетом 3:1. По сумме двух встреч голландцы вышли в финал турнира (1:4 – счет первого матча).