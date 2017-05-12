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    Вальбуэна разочарован вылетом «Лиона» из Лиги Европы

    Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна признался, что разочарован вылетом своей команды из Лиги Европы. По его словам, слишком многое зависело от результата первой встречи с «Аяксом».

    «Сейчас мы испытываем разочарование и печаль, потому что сделали все возможное, чтобы отыграть результат первого матча. Этот матч является отражением всего нашего сезона. Мы не смогли забить важный четвертый гол.

    Но сегодня мы не можем сожалеть, так как потеряли финал в первом матче. Слишком многое было решено в нем. «Лион» был слишком противоречив в результатах и качестве игры по ходу этого сезона», – считает Вальбуэна.

    В ответном полуфинальном матче Лиги Европы «Лион» на своем поле обыграл «Аякс» со счетом 3:1. По сумме двух встреч голландцы вышли в финал турнира (1:4 – счет первого матча).

    Источник: ФК «Лион»

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    12.05.2017 09:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 мая 2017, 09:39

      Хренли разочаровываться? Играть неделю назад нормально надо было.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack > momwig_ 12 мая 2017, 11:26

      они и вчера до 40 минуты играли так, словно на поле вышли уже 90 минут отыгравши, а с 40 у них пошла игра более менее.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 12 мая 2017, 09:16

      Надо было оставаться в Динамо)

      0
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