Трахтенберг: «У Карреры дух победителя еще с «Ювентуса»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал о том, как менялся с момента своего появления в клубе Массимо Каррера. По его словам, у итальянского специалист дух настоящего победителя.

Напомним, «Спартак» благодаря поражению «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ от «Терека» (0:1) досрочно обеспечил себе звание чемпиона России сезона-2016/17. Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

– Вы наблюдали за Каррерой с первых дней в «Спартаке». Как менялся он в течение сезона?

– Сегодня все уже привыкли к его эмоциям, темпераменту. Сначала Массимо казался сдержанным, немногословным. Присматривался. На сборах просто выполнял свою работу – готовил защитников. Когда после ухода Аленичева принял команду, сразу предупредил: «Мы не будем играть в «тики-така», это не мой футбол». И добавил, что цель – выиграть чемпионат. Хотя задачу перед Каррерой озвучили скромнее – войти в тройку.

– Многие на его месте были бы осторожнее с высказываниями.

– То-то и оно. Чужая страна, первый опыт работы главным тренером… Но у Карреры дух победителя. Еще с «Ювентуса». В других клубах тоже считался лидером. Именно этого не хватало «Спартаку», где футболисты были собраны классные, но до нынешнего сезона ничего не выигрывавшие. Ребята услышали тренера – и пошли за ним. Исчезли группировки. Даже у Бескова в 1979-м были, пару лет потребовалось Константину Ивановичу, чтоб оздоровить атмосферу. А Массимо быстро вылепил коллектив, где один за всех и все за одного. Плюс сложился мощный русский костяк – Глушаков, Ребров, Комбаров.