Федун: «Спартак» мог стать чемпионом еще в 2009 году, но ушел Быстров»

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что не оставил бы московский клуб, не выиграв с ним чемпионство. Также Федун отметил, что красно-белые могли победить в РФПЛ в 2009 году, но потеряли шансы на титул из-за ухода Владимира Быстрова в «Зенит».

– Хотя бы раз возникала мысль бросить все и забыть?

– Знаете, мысли могут быть всякие, но, не добившись победы, я бы ничего не бросил. Считаю себя мужчиной и я не первый год в бизнесе, так что, зная свой характер, буду карабкаться до конца.

– Какой момент в качестве владельца «Спартака» стал для вас самым сложным?

– Очень обидно получилось в 2009 году. Та команда была достойна первого места, но ушел Быстров и мы потеряли шесть очков в абсолютно выигрышных встречах. Это произошло необъективно – и потому воспринималось очень тяжело. Казалось бы, вот оно, чемпионство, почти в руках, но…

Напомним, в нынешнем сезоне «Спартак» за три тура до конца сезона гарантировал себе первое место в чемпионате России, завоевав золотые медали впервые с 2001 года.