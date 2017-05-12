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  • Федун: «Спартак» мог стать чемпионом еще в 2009 году, но ушел Быстров»

Федун: «Спартак» мог стать чемпионом еще в 2009 году, но ушел Быстров»

12 мая 2017, 01:51
11

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что не оставил бы московский клуб, не выиграв с ним чемпионство. Также Федун отметил, что красно-белые могли победить в РФПЛ в 2009 году, но потеряли шансы на титул из-за ухода Владимира Быстрова в «Зенит».

– Хотя бы раз возникала мысль бросить все и забыть?

– Знаете, мысли могут быть всякие, но, не добившись победы, я бы ничего не бросил. Считаю себя мужчиной и я не первый год в бизнесе, так что, зная свой характер, буду карабкаться до конца.

– Какой момент в качестве владельца «Спартака» стал для вас самым сложным?

– Очень обидно получилось в 2009 году. Та команда была достойна первого места, но ушел Быстров и мы потеряли шесть очков в абсолютно выигрышных встречах. Это произошло необъективно – и потому воспринималось очень тяжело. Казалось бы, вот оно, чемпионство, почти в руках, но…

Напомним, в нынешнем сезоне «Спартак» за три тура до конца сезона гарантировал себе первое место в чемпионате России, завоевав золотые медали впервые с 2001 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Быстров Владимир Федун Леонид
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Дядя Серёжа
1494554076
Щас быстрый возгодится
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sprint5
1494557164
верится с трудом
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Nesterenko
1494557908
В 2007 году было более обидное 2-е место.
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Антон Конев
1494558653
еще кто ущел
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serglider
1494559151
Ага, Быстров "ушел" в Зенит))) Написал заявление по "собственному", бросил на стол Федуну, хлопнул дверью и... ушел))) Сказочник... А то что отношение к игрокам было как к мусору, он уже забыл? - Не нравится? Вали на фиг из Спартака, купим других... До него так и не дошло, что команда это не просто набор квалифицированных игроков, а прежде всего сыгранный состав, где должно быть взаимопонимание и хороший микроклимат, чего до Карреры и близко не было!
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turist82
1494561248
Быстров - дважды иуда.
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somn
1494564736
Тоже нашёл супер-игрока.
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dudarik
1494567630
Помню, было дело....
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Krics
1494574964
Зря вы так, про Володю, в то время он действительно играл на очень хорошем уровне , как и Аршавин , Кержаков и тот же Денисов. А сегодня СПАРТАК - Чемпион !!! Спасибо Всем кто верил , что будем Первыми, кто прилогал усилия. Всех причастных с Победой!
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ANDY38
1494590501
Бы да кабы... Если бы Федун был бы Берлускони, то Спартак был бы Миланом.... )))))
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