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    Федун: «Спартак» мог стать чемпионом еще в 2009 году, но ушел Быстров»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун дал понять, что не оставил бы московский клуб, не выиграв с ним чемпионство. Также Федун отметил, что красно-белые могли победить в РФПЛ в 2009 году, но потеряли шансы на титул из-за ухода Владимира Быстрова в «Зенит».

    – Хотя бы раз возникала мысль бросить все и забыть?

    – Знаете, мысли могут быть всякие, но, не добившись победы, я бы ничего не бросил. Считаю себя мужчиной и я не первый год в бизнесе, так что, зная свой характер, буду карабкаться до конца.

    – Какой момент в качестве владельца «Спартака» стал для вас самым сложным?

    – Очень обидно получилось в 2009 году. Та команда была достойна первого места, но ушел Быстров и мы потеряли шесть очков в абсолютно выигрышных встречах. Это произошло необъективно – и потому воспринималось очень тяжело. Казалось бы, вот оно, чемпионство, почти в руках, но…

    Напомним, в нынешнем сезоне «Спартак» за три тура до конца сезона гарантировал себе первое место в чемпионате России, завоевав золотые медали впервые с 2001 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2017 01:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17

      ANDY38 12 мая 2017, 15:01

      Бы да кабы...
      Если бы Федун был бы Берлускони, то Спартак был бы Миланом.... )))))

      -1
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      Рейтинг: +895

      Krics 12 мая 2017, 10:42

      Зря вы так, про Володю, в то время он действительно играл на очень хорошем уровне , как и Аршавин , Кержаков и тот же Денисов. А сегодня СПАРТАК - Чемпион !!! Спасибо Всем кто верил , что будем Первыми, кто прилогал усилия. Всех причастных с Победой!

      0
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      Рейтинг: +295

      dudarik 12 мая 2017, 08:40

      Помню, было дело....

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      Рейтинг: +628

      somn 12 мая 2017, 07:52

      Тоже нашёл супер-игрока.

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 12 мая 2017, 06:54

      Быстров - дважды иуда.

      1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 12 мая 2017, 06:19

      Ага, Быстров "ушел" в Зенит))) Написал заявление по "собственному", бросил на стол Федуну, хлопнул дверью и... ушел))) Сказочник... А то что отношение к игрокам было как к мусору, он уже забыл? - Не нравится? Вали на фиг из Спартака, купим других... До него так и не дошло, что команда это не просто набор квалифицированных игроков, а прежде всего сыгранный состав, где должно быть взаимопонимание и хороший микроклимат, чего до Карреры и близко не было!

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > serglider 12 мая 2017, 06:53

      А если носиться с игроками как с детьми, то начнут права качать, и строить из себя дзюбу. Мера нужна во всем

      3
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 12 мая 2017, 06:10

      еще кто ущел

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 12 мая 2017, 05:58

      В 2007 году было более обидное 2-е место.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 12 мая 2017, 05:46

      верится с трудом

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 12 мая 2017, 04:54

      Щас быстрый возгодится

      0
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