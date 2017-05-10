Гомес заменит Деулофеу в «Милане»

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес входит в трансферные цели «Милана» на будущий сезон. Он может стать заменой Жерара Деулофеу, который близок к переходу в «Барселону».

Предварительные переговоры спортивного директора миланцев Массимилиано Мирабелли с агентом футболиста могут пройти в ближайшие выходные, когда «Милану» предстоит встретиться с «Аталантой» на выезде в рамках 36-го тура Серии А.

В текущем сезоне Гомес сыграл 34 матча в Серии А, забил 14 голов и отдал 13 результативных передач.