«ПСЖ» не заинтересован в услугах Пепе

Защитник «Реала» Пепе не входит в трансферные интересы «ПСЖ», сообщает Le Parisien. Ранее сообщалось, что парижане сделали «Реалу» предложение о переходе португальца, который никак не может определиться со своим будущим, а также согласовать новый контракт с испанским грандом.

Ранее сообщалось, что Пепе отказался продлевать контракт с «Реалом» ради выгодного финансового предложения от «Хэбэй Чайна Форчун». В текущем сезоне Пепе провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.