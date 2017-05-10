Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «ПСЖ» не заинтересован в услугах Пепе

    Защитник «Реала» Пепе не входит в трансферные интересы «ПСЖ», сообщает Le Parisien. Ранее сообщалось, что парижане сделали «Реалу» предложение о переходе португальца, который никак не может определиться со своим будущим, а также согласовать новый контракт с испанским грандом.

    Ранее сообщалось, что Пепе отказался продлевать контракт с «Реалом» ради выгодного финансового предложения от «Хэбэй Чайна Форчун». В текущем сезоне Пепе провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2017 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11