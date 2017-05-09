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  • Каррера: «Надеюсь, что в Лиге чемпионов я не встречусь с Конте»

Каррера: «Надеюсь, что в Лиге чемпионов я не встречусь с Конте»

9 мая 2017, 21:23
18

Главный тренер «Спартака» Массимо Карреры выразил надежду, что московский клуб в следующем сезоне не попадет в Лиге чемпионов на «Челси», возглавляемый его другом Антонио Конте. Напомним, Каррера и Конте вместе работали в «Ювентусе» и сборной Италии с 2011 по 2016 год.

«Надеюсь, что в Лиге чемпионов я не встречусь с Антонио Конте. Вчера я виделся с президентом «Спартака» Леонидом Федуном, он меня поздравил. Наша цель – продолжить прогрессировать как команда. Мы не сможем побороться за победу в Лиге чемпионов, но можем вновь выиграть чемпионат России», – сказал Каррера.

«Спартак», обеспечивший себе чемпионское звание за три тура до окончания РФПЛ, напрямую попадет в групповой этап Лиги чемпионов и при жеребьевке окажется в первой корзине.

Источник: Itasportpress
Россия. Премьер-лига Спартак Челси Конте Антонио Каррера Массимо
Комментарии (18)
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Alex ostrov
1494355940
Конечно не встретятся, при жерибъевке в группы они буду в одной корзине, а в группе Спартак займёт последнее место и никак не встретиться с челси
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filosof sparty
1494364155
Вероятность, что попадётся или Конте, или Юве очень высока...
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Йогурт Мэн
1494369887
а вот Зобнин сказал, что надеется получить в соперники Челси
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Дядя Серёжа
1494381969
Наоборот, надо встретиться и завалить.
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Аристократ Олжик
1494382044
Это как в фильме Уимблдон: "Тяжело убивать друга. Вместе тренируетесь, вместе кушаете, практически вместе спите. Хватит ли тебе смелости, выбить своего друга на ранней стадии??? Не это ли убийство . . ."
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ИванЯ
1494390309
Спартак, как чемпион в первой корзине, и Челси тоже если станет, Каррера умно пожелал чемпионства другу)
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a-rakhmatov
1494391895
А это уже как карта ляжет....чем черт не шутит, может и в финале встретятся)))
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momwig_
1494398294
Почему не сможем бороться за победу в ЛЧ? Не обязательно ведь, что Челси дойдет до финала.. вдруг их срежет раньше какая-нть Барса... или Реал, или Бавария или Юве... а их уже можно будет топтать
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Docentusa
1494399931
А вдруг!!!
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Kokmarov
1494437903
Чем сильнее соперник тем лучше. Ростов сыграл нормально и Спартак сможет, главное играть как умеют. Абсолютно не нравится поведение ЦСКА в лиге чемп, каждый раз супер осторожная игра до того пока не пропустят и только потом начинается движение и мысль какая-то.
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