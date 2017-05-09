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    Каррера: «Надеюсь, что в Лиге чемпионов я не встречусь с Конте»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Карреры выразил надежду, что московский клуб в следующем сезоне не попадет в Лиге чемпионов на «Челси», возглавляемый его другом Антонио Конте. Напомним, Каррера и Конте вместе работали в «Ювентусе» и сборной Италии с 2011 по 2016 год.

    «Надеюсь, что в Лиге чемпионов я не встречусь с Антонио Конте. Вчера я виделся с президентом «Спартака» Леонидом Федуном, он меня поздравил. Наша цель – продолжить прогрессировать как команда. Мы не сможем побороться за победу в Лиге чемпионов, но можем вновь выиграть чемпионат России», – сказал Каррера.

    «Спартак», обеспечивший себе чемпионское звание за три тура до окончания РФПЛ, напрямую попадет в групповой этап Лиги чемпионов и при жеребьевке окажется в первой корзине.

    Источник: Itasportpress

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    09.05.2017 21:23
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 10 мая 2017, 20:38

      Чем сильнее соперник тем лучше. Ростов сыграл нормально и Спартак сможет, главное играть как умеют. Абсолютно не нравится поведение ЦСКА в лиге чемп, каждый раз супер осторожная игра до того пока не пропустят и только потом начинается движение и мысль какая-то.

      -1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 10 мая 2017, 10:05

      А вдруг!!!

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 10 мая 2017, 09:38

      Почему не сможем бороться за победу в ЛЧ? Не обязательно ведь, что Челси дойдет до финала.. вдруг их срежет раньше какая-нть Барса... или Реал, или Бавария или Юве... а их уже можно будет топтать

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 мая 2017, 07:51

      А это уже как карта ляжет....чем черт не шутит, может и в финале встретятся)))

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 10 мая 2017, 07:25

      Спартак, как чемпион в первой корзине, и Челси тоже если станет, Каррера умно пожелал чемпионства другу)

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 10 мая 2017, 05:07

      Это как в фильме Уимблдон: "Тяжело убивать друга. Вместе тренируетесь, вместе кушаете, практически вместе спите. Хватит ли тебе смелости, выбить своего друга на ранней стадии??? Не это ли убийство . . ."

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 10 мая 2017, 05:06

      Наоборот, надо встретиться и завалить.

      1
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 10 мая 2017, 01:44

      а вот Зобнин сказал, что надеется получить в соперники Челси

      -1
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > Йогурт Мэн 10 мая 2017, 07:27

      Он сказал, что это было бы отлично для опыта

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > nem00700 10 мая 2017, 15:17

      да читал я, помню. и что? сути не меняет
      забей

      -1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 10 мая 2017, 00:09

      Вероятность, что попадётся или Конте, или Юве очень высока...

      -1
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > filosof sparty 10 мая 2017, 07:28

      На групповой стадии вероятность нулевая

      2
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 9 мая 2017, 23:44

      а чо такого Массимо? ну померитесь по дружески письками как мужики да и все))

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