Каррера: «Надеюсь, что в Лиге чемпионов я не встречусь с Конте»

Главный тренер «Спартака» Массимо Карреры выразил надежду, что московский клуб в следующем сезоне не попадет в Лиге чемпионов на «Челси», возглавляемый его другом Антонио Конте. Напомним, Каррера и Конте вместе работали в «Ювентусе» и сборной Италии с 2011 по 2016 год.

«Надеюсь, что в Лиге чемпионов я не встречусь с Антонио Конте. Вчера я виделся с президентом «Спартака» Леонидом Федуном, он меня поздравил. Наша цель – продолжить прогрессировать как команда. Мы не сможем побороться за победу в Лиге чемпионов, но можем вновь выиграть чемпионат России», – сказал Каррера.

«Спартак», обеспечивший себе чемпионское звание за три тура до окончания РФПЛ, напрямую попадет в групповой этап Лиги чемпионов и при жеребьевке окажется в первой корзине.