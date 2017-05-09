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    Симеоне: «Атлетико» не сдастся, пока судья не даст финальный свисток»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала». По словам специалиста, мадридский клуб будет бороться за выход в финал турнира до последней минуты.

    Напомним, в первой встрече «матрасники» крупно уступили со счетом 0:3. Ответная игра пройдет 10 мая на стадионе «Висенте Кальдерон» и начнется в 21:45 по московскому времени.

    «Мы верим в себя и в наши сильные качества. Мы не собираемся изменять себе в этом матче. Мы знаем, на что способны. Я полностью уверен в своих игроках и не сомневаюсь, что завтра они все сделают правильно. Мы будем хорошо защищаться и искать свои шансы. У «Реала» может быть лучший состав в мире, наряду с «Барселоной» и «Баварией».

    Мы гордимся, что играем на такой стадии: в полуфинале Лиги чемпионов. Наша команда – единственная, кто не мог себе позволить дать отдохнуть игрокам в последнем матче чемпионата. У нас есть свои козыри, и мы постараемся выполнить очень сложную задачу. Но мы не сдадимся, пока рефери не даст финальный свисток», – сказал Симеоне.

    Источник: УЕФА

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    09.05.2017 20:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 9 мая 2017, 21:18

      Максимум 2-1 выиграют и всё.

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 9 мая 2017, 20:51

      Победа возможна но не выход в следующий круг

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