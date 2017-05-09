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    «Рома» заинтересована в услугах Монтеллы

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла рассматривается руководством «Ромы» в качестве замены Лучано Спаллетти, который, с большой долей вероятности, покинет «волков» в конце нынешнего сезона по истечении срока контракта.

    Ранее сообщалось, что «россонери», в свою очередь, может возглавить экс-наставник «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини.

    После 35-ти туров «Милан» располагается на шестом месте в турнирной таблице Серии А и еще сохраняет шансы на попадание в Лигу Европы. «Рома» идет на второй строчке, отставая от лидирующего «Ювентуса» на семь очков, и опережая «Наполи» на один балл.

    Источник: Football Italia

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    09.05.2017 13:58
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