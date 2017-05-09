«ПСВ» хочет вернуть Зинченко «Манчестер Сити»

Тренерский штаб «ПСВ» дал понять, что не удовлетворен уровнем игры полузащитника Александра Зинченко. 20-летний украинский футболист по контракту принадлежит «Манчестер Сити».

«Мы должны подумать. Но мое мнение таково, что если он не может предложить больше, чем показал в этом сезоне, то команде следует дать место в составе одному из молодых игроков команды», – заявил главный тренер голландцев Марсель Брандс.

В текущем сезоне Зинченко провел в чемпионате Голландии семь матчей.