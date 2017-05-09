Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «ПСВ» хочет вернуть Зинченко «Манчестер Сити»

    Тренерский штаб «ПСВ» дал понять, что не удовлетворен уровнем игры полузащитника Александра Зинченко. 20-летний украинский футболист по контракту принадлежит «Манчестер Сити».

    «Мы должны подумать. Но мое мнение таково, что если он не может предложить больше, чем показал в этом сезоне, то команде следует дать место в составе одному из молодых игроков команды», – заявил главный тренер голландцев Марсель Брандс.

    В текущем сезоне Зинченко провел в чемпионате Голландии семь матчей.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2017 11:59
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 9 мая 2017, 14:51

      лол))) пылесосы отвергли укра)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 9 мая 2017, 14:22

      Уровень - Уфа

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 9 мая 2017, 14:08

      Да НАХ он нужен МС !!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 9 мая 2017, 13:52

      Жалко парня ,так и не смог заиграть в ПСВ ,но так как он парень талантливый и молодой это пока не катастрофично, посмотрим , что у него получится дальше.Я ему желаю удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 9 мая 2017, 13:20

      Начался футбол вне футбольного поля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 9 мая 2017, 13:09

      А сколько шума было ! ! ! Голландцы молодцы , лучше пусть своя молодёжь играет , чем чужая !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 9 мая 2017, 12:45

      Да понятно было что он не потянет ПСВ, а уж тем более Ман.Сити.Но переходил он правильно, надо было попробовать свои силы в Европе, скорее всего вернётся в чемпионат Украины или России.Такой же трансфер бестолковый как и Коноплянки, все в один голос орали, что он игро уровня Европы, в итоге везде сидит, что в Испании, что в Германии.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +728

      GammiD 9 мая 2017, 12:41

      Ну вот и сказочке конец!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11