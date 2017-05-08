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    Зобнин включил Фернандо в тройку лучших опорных хавбеков мира

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин назвал своего партнера по центру поля Фернандо одним из трех лучших опорных хавбеков мира. Кроме того, 23-летний игрок подчеркнул, что в настоящее время получает большое удовольствие от любой тренировки красно-белых.

    Напомним, в текущем сезоне бразилец провел 28 встреч, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

    «Топ-3 в мировом рейтинге опорных полузащитников? Канте, Погба. Эти двое – интересные футболисты. Ну и Фернандо, мой друг. Приходя в «Спартак», он многое дал команде. Канте цепкий в отборе, быстрый, резкий. Очень сильный! Погба тоже. Они же практически мои ровесники. Чем крут Фернандо? «Спартаку» тяжело без него. Открою секрет, если он не в форме, то команде всегда приходится играть тяжело.

    В чем я прибавил в этом сезоне? В уверенности в себе, стал увереннее играть на поле. Качества мои улучшились за год. Ну и, конечно, сильные партнеры по команде. Чем они сильнее, тем быстрее растешь. Могу сказать, что я сейчас в «Спартаке», приезжая на любую тренировку, получаю кайф», – сказал Зобнин.

    Источник: Спорт FM

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    08.05.2017 18:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +387

      petlyra 9 мая 2017, 12:12

      Он кого хвалит, Фернандо или себя?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Rooney102 8 мая 2017, 20:20

      спустя столько лет выиграли какой то рпл и сравнивают себя с лучшими в мире

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 8 мая 2017, 19:15

      Да ХУ. . . ЛИ лучший мира .
      лучший ВСЕЛЕННОЙ , БЛ. .....ДЬЬЬЬ !!!!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      policepnz > Юрэс 8 мая 2017, 19:52

      иди убейся!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 8 мая 2017, 19:09

      не перегибай конечно, но да, фернандо крут

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2017, 18:33

      Да! Фернандо очень хороший игрок.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat > OfaZavr 8 мая 2017, 18:40

      Я по первому матчу это понял,до этого вообще о нем не слышал))

      4
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