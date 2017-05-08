Зобнин включил Фернандо в тройку лучших опорных хавбеков мира

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин назвал своего партнера по центру поля Фернандо одним из трех лучших опорных хавбеков мира. Кроме того, 23-летний игрок подчеркнул, что в настоящее время получает большое удовольствие от любой тренировки красно-белых.

Напомним, в текущем сезоне бразилец провел 28 встреч, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

«Топ-3 в мировом рейтинге опорных полузащитников? Канте, Погба. Эти двое – интересные футболисты. Ну и Фернандо, мой друг. Приходя в «Спартак», он многое дал команде. Канте цепкий в отборе, быстрый, резкий. Очень сильный! Погба тоже. Они же практически мои ровесники. Чем крут Фернандо? «Спартаку» тяжело без него. Открою секрет, если он не в форме, то команде всегда приходится играть тяжело.

В чем я прибавил в этом сезоне? В уверенности в себе, стал увереннее играть на поле. Качества мои улучшились за год. Ну и, конечно, сильные партнеры по команде. Чем они сильнее, тем быстрее растешь. Могу сказать, что я сейчас в «Спартаке», приезжая на любую тренировку, получаю кайф», – сказал Зобнин.