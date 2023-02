Сотрудник итальянского телеканала в прямом эфире оскорбил защитника «Ювентуса» Бенатиа на почве расизма

«Ювентус» в матче 35-го тура Серии А сыграл вничью с «Торино» (1:1). После матча защитник «бьянконери» Мехди Бенатиа принял участие в аналитической передаче на телеканале «Rai Sport», находясь в микст-зоне.

Пока футболист отвечал на вопрос об удалении в составе соперника, в его микрофоне прозвучала фраза «что ты несешь? марокканский *****». 30-летний Бенатиа спросил «кто это сказал?» и, не получив ответа от ведущих передачи, прервал интервью.

Benatia racially abused on live Italian TV after the #JuveTorino game pic.twitter.com/IJqWRJGvG7