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    Сотрудник итальянского телеканала в прямом эфире оскорбил защитника «Ювентуса» Бенатиа на почве расизма

    «Ювентус» в матче 35-го тура Серии А сыграл вничью с «Торино» (1:1). После матча защитник «бьянконери» Мехди Бенатиа принял участие в аналитической передаче на телеканале «Rai Sport», находясь в микст-зоне.

    Пока футболист отвечал на вопрос об удалении в составе соперника, в его микрофоне прозвучала фраза «что ты несешь? марокканский *****». 30-летний Бенатиа спросил «кто это сказал?» и, не получив ответа от ведущих передачи, прервал интервью.

    Источник: Twitter

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    07.05.2017 23:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 8 мая 2017, 10:06

      гнать этого сотрудника надо с телеканала

      0
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 8 мая 2017, 02:35

      в Италии всё острее и острее вопрос расизма - интересно чем закончится?!)...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +342

      romvad 8 мая 2017, 00:21

      Макаронники в своем репертуаре.

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