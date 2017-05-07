Джеко – первый футболист «Ромы» за 82 года, который забил 27 голов в сезоне чемпионата

«Рома» ведет в счете у «Милана» в матче 35-м туре чемпионата Италии (2:0, 70-я минута). Нападающий Эдин Джеко забил два гола.

Таким образом, на момент публикации на счету боснийца 27 голов за «волков» в нынешнем сезоне Серии А. 31-летний Джеко стал первым футболистом римского клуба за 82 года, достигшим данного показателя. В сезоне 1934/1935 идентичное количество голов забил Энрике Гуайта.

Форвард перешел в «Рому» в июле 2015 года из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне игрок сборной Боснии и Герцеговины забил 37 голов и отдал 11 результативных передач в 49-ти матчах всех турниров.