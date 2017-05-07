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    Федун: «Каррера остается в «Спартаке». У него контракт на два года и полный кредит доверия»

    Президент «Спартака» Леонид Федун после завоевания московским клубом титула чемпиона России поделился мнением о будущем главного тренера Массимо Карреры.

    По словам функционера, итальянский специалист останется в команде на следующий сезон. Действующее соглашение тренера с командой рассчитано еще на два года.

    «Массимо Каррера, конечно, остается, у него контракт на два года. Кредит доверия полный, это даже не вопрос», – сказал Федун.

    Напомним, Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года.

    «Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

    Источник: Р-Спорт

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    07.05.2017 22:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2017, 07:25

      Вот и отлично.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 7 мая 2017, 23:38

      Это не вопрос

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 7 мая 2017, 23:01

      ок...спартак чемпион

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 7 мая 2017, 22:43

      Масимо браво. Но следующий сезон будет очень и очень трудным. Удачи!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      ильиных 7 мая 2017, 22:41

      Ну вот Л.А опять готовь денежку.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 7 мая 2017, 22:35

      Естественно надо оставаться,глупо уходить.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 7 мая 2017, 22:35

      Это очевидно)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +10382

      ivany4 7 мая 2017, 22:33

      Надо было озвучить сумму на трансферы под ЛЧ.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1137

      MDAR > ivany4 7 мая 2017, 22:45

      Надеюсь Карера свои условия навяжет. А значит херню брать не будем.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm > ivany4 7 мая 2017, 22:58

      Инфа была о 30 КК зю....

      0
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 7 мая 2017, 22:32

      Вот и хорошо.

      7
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