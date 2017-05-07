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  • Федун: «Каррера остается в «Спартаке». У него контракт на два года и полный кредит доверия»

Федун: «Каррера остается в «Спартаке». У него контракт на два года и полный кредит доверия»

7 мая 2017, 22:26
11

Президент «Спартака» Леонид Федун после завоевания московским клубом титула чемпиона России поделился мнением о будущем главного тренера Массимо Карреры.

По словам функционера, итальянский специалист останется в команде на следующий сезон. Действующее соглашение тренера с командой рассчитано еще на два года.

«Массимо Каррера, конечно, остается, у него контракт на два года. Кредит доверия полный, это даже не вопрос», – сказал Федун.

Напомним, Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Федун Леонид
Комментарии (11)
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spartakuz
1494185560
Вот и хорошо.
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ivany4
1494185607
Надо было озвучить сумму на трансферы под ЛЧ.
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Д Альбертини
1494185722
Это очевидно)
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DZHEK_VOROBEY1987
1494185730
Естественно надо оставаться,глупо уходить.
Ответить
ильиных
1494186110
Ну вот Л.А опять готовь денежку.
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MDAR
1494186203
Масимо браво. Но следующий сезон будет очень и очень трудным. Удачи!!!
Ответить
лёха72
1494187312
ок...спартак чемпион
Ответить
Decorhome
1494189480
Это не вопрос
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Диктор
1494217530
Вот и отлично.
Ответить
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