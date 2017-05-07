Федун: «Каррера остается в «Спартаке». У него контракт на два года и полный кредит доверия»

Президент «Спартака» Леонид Федун после завоевания московским клубом титула чемпиона России поделился мнением о будущем главного тренера Массимо Карреры.

По словам функционера, итальянский специалист останется в команде на следующий сезон. Действующее соглашение тренера с командой рассчитано еще на два года.

«Массимо Каррера, конечно, остается, у него контракт на два года. Кредит доверия полный, это даже не вопрос», – сказал Федун.

Напомним, Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года.

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