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    Каррера заплакал из-за чемпионства «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями от досрочного завоевания московским клубом звания чемпиона России. По словам итальянского специалиста, он заплакал в связи с данным событием.

    «Испытываю огромные эмоции. Из-за чемпионства «Спартака» я даже заплакал. Благодарю руководство клуба, которое доверило мне команду. Да, я остаюсь на следующий сезон», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Напомним, Каррера стал главным тренером «Спартака» летом 2016 года, впервые в карьере встав во главе команды. Для московского клуба данное чемпионство стало первым с 2001 года.

    «Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2017 21:11
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 8 мая 2017, 05:05

      Человек волей случая стал тренером, и в первом же сезоне принес команде то, о чем мечтали все болельщики 16 долгих лет. Мог он такое представить себе?! Да и мы все не сразу поверили. УРА!!!! Я в шоке, но в приятном:))))

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 8 мая 2017, 01:46

      Блин, в России определился чемпион стран по футболу и... ни одного вменяемого поста по этом поводу! Червеченко - не впечатлен, Жирков - не согласен, Каррера - заплакал... Можно было просто поздравить клуб и болельщиков Спартака с этой заслуженной победой, они так долго ее ждали и верили в победу. Сегодня у их настоящее торжество, просто порадуемся за клуб и будем завидовать белой завистью, они доказали что в этом сезоне им нет равных! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 7 мая 2017, 23:39

      Молодец... Хороший и честный тренер

      0
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 7 мая 2017, 22:30

      Потому что остался доработать до 31 декабря 2017 года, "Спартак" поздравляю с чемпионством и с днём ПОБЕДЫ, Ура,Ура, Ура!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 7 мая 2017, 22:24

      Я болельщик локо, что тут говорить, раз стали чемпионами значит заслужили и можно спартак поздравить и пожелать удачи на международной арене, надеюсь они нас не подведут.

      4
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      Рейтинг: +201

      falanor 7 мая 2017, 22:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      давайте начистоту - это не топ клуб России. как по мне результат чемпионства только в том что ослабли прямые конкурента Спартака - ЦСКА и Зенит. Атлетико тоже года 2 назад брал Примеру но это скорее исключение из правил потому что Реал и Барса проворонили его. тут я думаю тоже самое. не постарели бы игроки ЦСКА и не пораспродавал бы Зенит половину костяка своего - нифига бы не светило Спартаку

      -4
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      Рейтинг: +42

      fcsouthampton > falanor 7 мая 2017, 22:20

      Победителей не судят!это не проблемы Спартака,что кто. О где то стареет,кто то кого то рожает,Зенит получил за продажу денег,а селекция провалилась что летом,что зимой,и это не проблемы спартака,в в том что обыграли Зенит и цска это было по делу,могли бы и ещё крупнее выйграть их,не могу сказать что в цска игроки старше чем у спартака или зенита это мало роли играет,опыта больше быть должно,в Спартаке так же играли и ещенко и таски которым за 30,Глушков,ребров,Комбаров тоже не молодые!в общем роблемы конкурентов не наши проблемы,по делу выиграли и вас это гложет что Спартак что то выиграл!)))имхо

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      Рейтинг: +80

      emdroof > falanor 7 мая 2017, 22:22

      Что за тупость - сравнивать команду с другими, говоря что соперники ослабли...команда это то, что есть прямо здесь и сейчас...так же можно было и про Спартак в прошлых сезонах говорить, мол у них состава нет, вот ЦСКА с Зенитом и выделяются на их фоне...и касается это абсолютно всех команд, кто-то играет и выигрывает, а кто-то нет, вот и все

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      Рейтинг: +2439

      docndoc 7 мая 2017, 22:04

      Спасибо, Каррера!!!! Мне кажется, что успех итальянца заключается в том, что он обошёлся без всякой зауми, а научил нормально обороняться и сумел достучаться до мозгов и сердец каждого игрока, чтобы играли с горящими глазами.

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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 7 мая 2017, 22:03

      Как нам всем повезло с тобой Массимо

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      Рейтинг: +886

      xColaz 7 мая 2017, 21:49

      Выпьем за Карреру! Ура, он остается!!!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 мая 2017, 21:45

      Массимо, спасибо тебе за всё, за те эмоции, которые ты нам подарил с командой в этом году! Ты - настоящий мужик и гладиатор! Что уж там, признаться честно, я тоже плакал, и мне не стыдно в этом признаться, я столько долгих лет этого ждал.

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