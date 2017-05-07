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Каррера заплакал из-за чемпионства «Спартака»

7 мая 2017, 21:11
39

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями от досрочного завоевания московским клубом звания чемпиона России. По словам итальянского специалиста, он заплакал в связи с данным событием.

«Испытываю огромные эмоции. Из-за чемпионства «Спартака» я даже заплакал. Благодарю руководство клуба, которое доверило мне команду. Да, я остаюсь на следующий сезон», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Каррера стал главным тренером «Спартака» летом 2016 года, впервые в карьере встав во главе команды. Для московского клуба данное чемпионство стало первым с 2001 года.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (39)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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a_who
1494180739
Массимо !!!!!!!! СПАРТАК !!!
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proekt
1494180798
КАРРЕРА КАРРЕРА - ЛЮБОВЬ НАДЕЖДА И ВЕРА!!!
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svasiliy
1494180799
Брависсимо Массимо. Сделал команду за сезон. Желаю дальнейших успехов.
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oyabun
1494180828
Спасибо тебе Массимо! Испытываем те же эмоции. Слезы счастья за наш Спартак. Уверен на все 100% без тебя этой великой для нас Победы не было бы!
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NEON-SM
1494180847
спасибо Массимо тебе огромное
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ilichkadr
1494180889
Каррера порядочный человек и этим всё сказано...........
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vladimir63
1494180956
БРАВО МАССИМО ! БРАВИССИМО ! ТЫ ЛУЧШИЙ ! ТЫ СМОГ ЭТО СДЕЛАТЬ !
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mexti69
1494181062
Grazie Massimo !!!!!!)))))))))))))) Uraaaaaa we Chemriony !!!!!
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sanya1974
1494181223
Массимо + Спартак =Чемпионы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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DZHEK_VOROBEY1987
1494181290
Молодец Каррера,просто красавчик,всем утёр нос в этом году! Поплакать это святое.
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