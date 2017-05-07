Каррера заплакал из-за чемпионства «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями от досрочного завоевания московским клубом звания чемпиона России. По словам итальянского специалиста, он заплакал в связи с данным событием.

«Испытываю огромные эмоции. Из-за чемпионства «Спартака» я даже заплакал. Благодарю руководство клуба, которое доверило мне команду. Да, я остаюсь на следующий сезон», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Каррера стал главным тренером «Спартака» летом 2016 года, впервые в карьере встав во главе команды. Для московского клуба данное чемпионство стало первым с 2001 года.

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